"War schon immer mein Traum": Ex-Nationalspielerin Petermann wechselt nach England

Die 21-malige Nationalspielerin Lena Petermann (29) setzt ihre Karriere bei Leicester City fort - und erfüllt sich damit nach eigener Aussage einen Traum.

Der englische Erstligist machte die Verpflichtung von Petermann am Montag bekannt, ohne dabei eine Vertragslaufzeit zu nennen. Die aus Cuxhaven stammende Angreiferin ist bereits seit längerer Zeit nicht mehr in Deutschland aktiv, zuletzt spielte sie seit 2019 für den französischen Erstligisten HSC Montpellier.

Nun zieht es Petermann nach England in die Women's Super League. "Es war schon immer mein Traum, in dieser Liga zu spielen", wird die Angreiferin auf der Leicester-Website zitiert. "Die Qualität ist so hoch, und jetzt habe ich die Gelegenheit und kann es kaum erwarten, anzufangen."

In der vergangenen Saison hatte Leicester den zehnten Platz in der WSL belegt und war dem Abstieg damit nur knapp entgangen. Mit nur 15 selbst erzielten Toren stellte das Team dazu die mit Abstand schlechteste Offensive der Liga. Diesem Sturm-Problem soll Petermann nun Abhilfe schaffen. "Es ist mein Job, Tore zu schießen", stellte sie klar. "Ich möchte alles geben, um dem Team zu helfen." In Montpellier hatte sie diesen Torriecher unter Beweis bestellt: In insgesamt 48 Spielen für den südfranzösischen Verein kam Petermann auf 25 Tore.

Ihre Karriere hatte Petermann einst beim Hamburger SV gestartet, ehe sie zwei Jahre lang an der University of Central Florida College-Fußball spielte. Zurück in Deutschland spielte sie von 2014 bis 2019 für den SC Freiburg und Turbine Potsdam in der Bundesliga und schoss sich damals auch ins Blickfeld der Nationalmannschaft. In insgesamt 21 Länderspielen kommt die Angreiferin auf fünf Tore, davon zwei bei der WM 2015. Seit 2020 wurde Petermann nicht mehr für die DFB-Auswahl nominiert, auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft wird sie nicht im deutschen Aufgebot stehen.