War nur der Hund schneller? Odermatt fährt im Super-G auf der Stelvio auf und davon

Der Schweizer Marco Odermatt hat seine Ausnahmestellung im Super-G auf der legendären Stelvio in Bormio abermals unterstrichen und den nächsten Weltcup-Sieg eingefahren. Das ÖSV-Team reagierte auf den Mayer-Schock mit einer guten Vorstellung.

Nicht zu toppen: Marco Odermatt beim Super-G in Bormio. IMAGO/GEPA pictures

1:29,27 Minuten - an diese Fabelzeit kam keiner der Rennläufer am Donnerstag im Super-G von Bormio auch nur annähernd heran. Auf die Piste "gebrannt" hat die knapp anderthalb Minuten der Schweizer Marco Odermatt, der damit einen weiteren Weltcup-Erfolg auf seinem Konto notieren konnte. Seinen zweiten im Super-G in dieser Saison.

Am Tag des Rücktritts von Olympiasieger Matthias Mayer (32) zeigte das österreichische Team eine gute Reaktion auf die überraschende Nachricht und holte durch den Oberösterreicher und Vortags-Sieger Vincent Kriechmayr (+0,64 Sekunden) und Daniel Hemetsberger (+1,36) die Ränge zwei und vier. Eidgenosse Loic Meillard (+1,22) komplettierte als Dritter das Podium in Bormio.

Wie kann man unten so einen kurzen Schwung fahren wie du? Josef Ferstl im Zielraum zum Tagessieger

Kein Deutscher in Top 15 - Geburtstagskind gratuliert

Von dem waren die deutschen Teilnehmer weit entfernt. Als bester DSV-Athlet platzierte sich der angeschlagene Josef Ferstl mit 2,75 Sekunden Rückstand noch auf dem 16. Rang, Andreas Sander nach Erkrankung (20.) und der formschwache Romed Baumann (31.) landeten noch weiter dahinter. Baumann hatte fast einen Vier-Sekunden-Rucksack gegenüber Odermatt aufzuweisen. Dominik Schwaiger kam als vorletzter Läufer in diesem Speed-Event nach einem Fahrfehler im oberen Bereich der Strecke nicht ins Ziel.

Geburtstagskind Ferstl (34) gratulierte Odermatt, der sich in der Gesamtwertung kurz vor dem Jahreswechsel schon der 1000er-Marke nähert (siehe unten), hernach im Zielraum zu "so einem kurzen Schwung da unten" und damit zu seinen wieder einmal außergewöhnlichen Fahrkünsten.

Hund sorgt für Aufsehen

Die hat auch ein Hund gezeigt, der in Bormio für eine abwechslungsreiche Unterbrechung sorgte. Der Vierbeiner tauchte wie aus dem Nichts auf der ruppigen Stelvio auf und präsentierte zumindest anfangs einen fast fehlerfreien Lauf. "Da hat er sogar die Ideallinie", scherzten die ORF-Kommentatoren. Während das Tier die Bodenwellen noch mit Bravour meisterte, machte ihm der Steilhang zu schaffen. Auf allen Vieren rutschte der Hund die vereiste Oberfläche herunter und sorgte für Gelächter unter den Athleten. Erst nach mehreren Hundert Metern ging dem Hund die Puste aus und das Rennen konnte fortgesetzt werden.

Rennergebnis, Super-G in Bormio: 1. Marco Odermatt (Schweiz) 1:29,27 Minuten, 2. Vincent Kriechmayr (Österreich) +0,64, 3. Loic Meillard (Schweiz) +1,22, 4. Daniel Hemetsberger (Österreich) +1,36, 5. Alexis Pinturault (Frankreich) +1,40, 6. James Crawford (Kanada) +1,51, 7. Stefan Rogentin (Schweiz) +1,54, 8. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) +2,15, 9. Stefan Babinsky (Österreich) +2,20, 10. Gino Caviezel (Schweiz) +2,26, ... 16. Josef Ferstl (Hammer) +2,75, ... 20. Andreas Sander (Ennepetal) +2,99, ... 31. Romed Baumann (Kiefersfelden) +3,90. - ausgeschieden: Dominik Schwaiger (Königssee)

Stand im Super-G-Weltcup der Männer nach 3 von 6 Rennen: 1. Marco Odermatt (Schweiz) 280 Punkte, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 212, 3. Vincent Kriechmayr (Österreich) 159, 4. Alexis Pinturault (Frankreich) 127, 5. James Crawford (Kanada) 90, 6. Daniel Hemetsberger 88, 7. Matthias Mayer (beide Österreich) 86, 8. Stefan Rogentin (Schweiz) 81, 9. Andreas Sander (Ennepetal) 78, 10. Gino Caviezel (Schweiz) 76, ... 14. Romed Baumann (Kiefersfelden) 46, ... 29. Josef Ferstl (Hammer) 19, ... 32. Simon Jocher (Garmisch) 18

Stand im Gesamtweltcup der Männer nach 14 von 38 Wettbewerben: 1. Marco Odermatt (Schweiz) 946 Punkte, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 617, 3. Vincent Kriechmayr (Österreich) 432, 4. Henrik Kristoffersen 385, 5. Lucas Braathen (beide Norwegen) 365, 6. James Crawford (Kanada) 317, 7. Alexis Pinturault (Frankreich) 315, 8. Matthias Mayer (Österreich) 268, 9. Loic Meillard (Schweiz) 256, 10. Zan Kranjec (Slowenien) 245, ... 17. Alexander Schmid (Fischen) 149, ... 19. Romed Baumann (Kiefersfelden) 139, ... 25. Andreas Sander (Ennepetal) 117, ... 29. Josef Ferstl (Hammer) 89, ... 36. Linus Straßer (München) 80, ... 59. Dominik Schwaiger (Königssee) 42, ... 61. Thomas Dreßen (Mittenwald) 39, ... 70. Simon Jocher (Garmisch) 32, ... 89. Anton Tremmel (Rottach-Egern) 19, 90. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) 18, ... 114. Anton Grammel (Kressbronn) 10, ... 118. Fabian Gratz (Altenau) 7, ... 128. Stefan Luitz (Bolsterlang) 3