"War natürlich ein Thema": Sturm überarbeitet Elfmeterliste - und hält sich bedeckt

In den vergangenen beiden Meisterschaftsspielen vergab Sturm-Angreifer Manprit Sarkaria jeweils einen Strafstoß. Die Grazer reagieren mit einer überarbeiteten Elfmeterliste, halten diese aber vorerst noch geheim.

Aus Bergamo berichtet Nikolaus Fink

Spiele mit Beteiligung des SK Sturm Graz standen zuletzt auch immer für zahlreiche Elfmeter. Allein in den vergangenen vier Spielen mit schwarz-weißer Beteiligung zeigten die Schiedsrichter insgesamt fünfmal (zweimal gegen Atalanta Bergamo, einmal gegen die Wiener Austria, zweimal gegen den LASK) auf den Punkt, lediglich im Grazer Derby gegen den GAK blieb ein Elfmeterpfiff aus.

Sturm bekam in den jüngsten 360 Pflichtspielminuten drei Elfmeter zugesprochen, war dabei aber nur einmal erfolgreich. Manprit Sarkaria scheiterte in der Liga sowohl an Austria-Tormann Christian Früchtl als auch an LASK-Rückhalt Tobias Lawal. Trainer Christian Ilzer äußerte aufgrund Sarkarias zu lässig geschossener Elfmeter nach der 1:3-Niederlage beim LASK leise Kritik: "Er ist normalerweise ein extrem sicherer Elfmeterschütze, aber dann sollte man auch mal wieder einen reinmachen. Das waren jeweils ganz entscheidende Situationen in diesen zwei Spielen. Es gehört auch dazu, dass wir das sehr kritisch betrachten."

Genau das hat der amtierende österreichische Cupsieger offenbar gemacht, wie Ilzer auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Atalanta (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) verriet. "Wir haben eine ganz klare Reihenfolge der Elfmeterschützen. Die hat die Mannschaft gemeinsam mit uns noch einmal überarbeitet", erklärte der 46-Jährige. Er habe von seinen Spielern eine Liste erhalten, in der potentielle Schützen von Platz eins bis acht gereiht wurden.

Hat sich Wlodarczyk gegen Bergamo empfohlen?

Entsprechend dieser Liste werden die Elfmeterschützen dann auch antreten, "je nachdem, welche Spieler am Platz stehen". Gut möglich scheint, dass Szymon Wlodarczyk in Sachen Elfmeter die neue Nummer eins bei Sturm ist. Im "Hinspiel" gegen Atalanta verwandelte der Pole in der 80. Minute vom Punkt souverän zum 2:2-Ausgleich, Sarkaria war wenige Minuten zuvor ausgewechselt worden.

Ob Sarkaria tatsächlich von seinen Elfmeter-Pflichten entbunden wurde, gab Ilzer jedoch nicht final preis. "Das ist unser Geheimnis. Wenn es hoffentlich Elfmeter gibt, werdet ihr das am Platz erleben dürfen", schmunzelte der Sturm-Coach, um dann noch einmal ernst zu werden. "Es war natürlich ein Thema, das uns bei den letzten beiden Meisterschaftsspielen begleitet hat. Wir dürfen es jetzt nicht zu groß machen, sonst geht es noch stärker ins Bewusstsein rein. Aber wir müssen natürlich auch darauf reagieren. Wir haben uns ein paar Dinge überlegt."