"War lustig!" Ziemer spricht über Blitz-Comeback

Komplett überraschend hat Martin Ziemer am letzten Spieltag der Saison sein Comeback beim HC Erlangen gegeben. Im Interview mit handball-world spricht über seine Rückkehr, einen Witz mit ehemaligen Teamkollegen und seine mögliche Zukunft in der HBL.

Hallo Herr Ziemer, Sie haben am Sonntag überraschend Ihr Comeback in der Bundesliga gegeben. Wie kam es dazu, dass Sie für den HC Erlangen aufgelaufen sind?

Martin Ziemer: Es war ein bisschen aus alter Verbundenheit. Da haben sich ein paar Ereignisse in der letzten Woche angehäuft. Erst hat sich mein alter Kollege verletzt, sodass sie nur noch einen Keeper im Kader hatten, denn der dritte Torwart stand nicht mehr zur Verfügung. Dann hat der BHC recht überraschend in Berlin gewonnen und der HSV hatte am selben Tag die Lizenz bekommen, sodass dann wieder mehrere Teams in der Verlosung für den Abstieg waren. Der Klub wollte daher für alle Eventualitäten vorbereitet sein und da gab es bei mir Ende der Woche den Anruf, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ich habe gesagt: Für die Jungs mache ich das. Im besten Falle muss ich auch nicht viel tun, aber ich wäre auch bereit gewesen, etwas länger zu spielen, denn ich bin ja immer noch in der Oberliga aktiv. Somit war es also nicht ganz aus dem Kalten.

"War lustig!" Ziemer freute sich über Blitz-Comeback

Sie haben es angesprochen. Wie ging es überhaupt, dass Sie spontan spielen konnten?

Das hängt von den Fristen der einzelnen Landesverbände ab. Bei mir war es so, dass ich mein letztes Spiel am 13. April gemacht hatte. Und es ist so, dass man dort vier Wochen nicht gespielt haben darf, um zu wechseln. Ich hatte in der Saison schon mehrere Anfragen von Erst- und Zweitligisten, wo Torhüter gebraucht wurden. Aber da ich da in der Oberliga festgespielt war, ging ein Wechsel nicht. Jetzt ging es, weil ich selber eine kleine Muskelverletzung hatte und dann war ich zwar irgendwann wieder fit, aber durch Job und Co. macht man auch nicht mehr so eine Reha wie zu Bundesliga-Zeiten. Daher wollte ich auch am letzten Spieltag, wo es gegangen wäre, auch nichts riskieren.

Hat es für Sie denn Spaß gemacht, wieder etwas Bundesliga-Luft zu schnuppern?

Es war lustig. Es war schön, viele alte Gesichter wiederzusehen. Es waren dann auch gleich zwei Ex-Klubs von mir.

Die Hannoveraner waren bestimmt überrascht, Sie wiederzusehen.

Ja, der eine oder andere war verwundert und hat den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden. Ich habe dem ein oder anderen schon eine Nachricht geschrieben, dass wir uns am nächsten Tag beim Handball sehen. Sie meinten dann, ob ich im VIP-Bereich sitzen würden. Ich habe gesagt: Ich sitze ein bisschen weiter unten. Sie haben es dann aber doch erst verstanden, als sie mich ganz unten gesehen haben. (lacht)

Ziemer-Rückkehr? "Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet"

War das für Sie nur eine einmalige Sache oder sehen wir Sie in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga?

Der grundsätzliche Plan ist, dass ich wieder in die Oberliga zurückkehre. Ich habe damals nicht aufgehört, weil ich nicht mehr kann, sondern weil ich gesagt habe, dass ich mich auch beruflich etwas orientieren möchte und dort Erfahrungen sammeln will. Ich arbeite jetzt seit knapp einem Jahr im Vertrieb für ein IT-Systemunternehmen. Nebenbei spiele ich noch etwas in Saulheim, je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet, ob ich nochmal ein Jahr machen möchte.

Da waren die zwei Minuten Spielzeit vielleicht etwas zu knapp…

(lacht) Aber dafür hatte ich ein saustarkes Warmup.