"War länger geplant": SCP muss vorerst auf Stiepermann verzichten

Marco Stiepermann (30) wird dem SC Paderborn in den kommenden Wochen fehlen. Aber das war so geplant.

Wie schon beim 2:1 gegen Ingolstadt am Samstag wird der SC Paderborn auch in den kommenden Wochen ohne Marco Stiepermann auskommen müssen. Die Ostwestfalen teilten am Dienstag mit, dass der 30-jährige Offensivspieler am Meniskus operiert wurde. "Dieser Eingriff war schon längere Zeit geplant und ist nun zu Beginn der Länderspielpause erfolgreich verlaufen", heißt es vom Verein.

Stiepermann war im Sommer nach vier Jahren bei Norwich City in die 2. Liga zurückgekehrt und ablösefrei nach Paderborn gewechselt. Für das Team von Trainer Lukas Kwasniok kam der gebürtige Dortmunder bislang in acht Ligaspielen zum Einsatz und erzielte drei Tore (kicker-Notenschnitt (3,33).