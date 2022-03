"War kein schlechter Schachzug": Uths Lob an den BVB

Köln und Dortmund trennten sich am Sonntag mit 1:1, was beide Seiten als leistungsgerecht einstuften. Der BVB trat nach der Pause mit einem anderen System auf, was entscheidenden Einfluss auf das Spiel nahm.

Den besseren Start erwischte Dortmund, das auch durch Marius Wolf in der achten Minuten in Führung ging. Aber bis auf eine weitere gute Chance durch Erling Haaland kam vom BVB in Hälfte eins wenig. Ganz im Gegensatz zu Köln, denn der "Effzeh" spielte richtig gute erste 45 Minuten. "In der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft. Es kam ein langer Ball, wo wir schlafen, Wolf macht das Tor überragend. Danach waren wir am Drücker, hatten die besseren Chancen und können vielleicht sogar führen", analysierte Mark Uth nach der Partie bei DAZN.

Relativ ähnlich hatte die ersten 45 Minuten auch die Gegenseite gesehen. "Wir haben das Tor gemacht und hatten dann noch einen Konter, die nächste halbe Stunde bis zur Pause war nur Köln", sagte BVB-Coach Marco Rose. "Wir haben den Flügel nicht mehr zugekriegt, es kam eine Flanke nach der anderen, eine Chance nach der anderen. Köln hat den gerechten Ausgleich erzielt."

In der zweiten Hälfte stellte Rose dann auch auf Anraten seiner Co-Trainer auf Dreier-/Fünferkette um, Mats Hummels kam für den angeschlagenen Felix Passlack ins Spiel. "Das hat uns geholfen, wir sind dann gut reingekommen, hatten besseren Zugriff und auch die besseren Chancen hinten raus", fand Rose. Lob gab es für die Systemumstellung auch vom Gegner. "Das war kein schlechter Schachzug", sagte Uth. "Wir haben schon Druck drauf bekommen, aber die zweiten Bälle waren öfter weg. Die Jungs aus Dortmund sind auch super Kicker, spielen es gut. Wir haben dann gut verteidigt. Der Punkt ist vollkommen in Ordnung."

Beide Trainer am Ende zufrieden

Das Remis war nach dem kompletten Spiel völlig leistungsgerecht. "Insgesamt ist es ein gerechtes Unentschieden", fand auch Rose. Dessen Trainerkollege und Kumpel Steffen Baumgart konnte mit dem Spiel ebenfalls gut leben: "Es war ein gutes Spiel, in der ersten Hälfte von uns richtig gut. Mit der Umstellung vom BVB auf Dreierkette haben wir dann einige Probleme gehabt. Aber was die Jungs heute abgerissen haben, ist genau das, was wir sehen wollen, deswegen bin ich sehr zufrieden."

Einen Dreier hätten beide Mannschaften natürlich lieber genommen. Die Dortmunder mussten die Bayern wieder auf sechs Punkte wegziehen lassen und die Kölner verpassten es, bis auf drei Punkte auf einen Champions-League-Platz aufzuschließen. Aber das war ohnehin kein Thema im Rheinland. Nach der bisher starken Saison kann man allerdings durchaus mutige Ziele formulieren, oder? "Wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, jetzt schauen wir nach oben", so Uth. "Mal sehen, wie weit wir kommen."