"War kein Leckerbissen": Nächster Schritt in Gladbachs Entwicklung?

Borussia Mönchengladbach hat in der laufenden Spielzeit schon häufig Führungen verspielt - zwischenzeitlich auch gegen Hoffenheim. Doch nach dem zweiten eigenem Tor agierten die Fohlen dann nicht mehr leichtsinnig und wirkten stattdessen gefestigt.

3:3 nach 3:1 in Freiburg vor gut einem Monat oder auch 2:4 nach 2:0 in der Vorwoche in Dortmund - Führungen gaben dem Team von Borussia Mönchengladbach zuletzt keine Sicherheit, vielmehr kam es anschließend meist zu Schwächephasen.

Dies war auch am Samstagnachmittag zunächst wieder der Fall: Zwei Minuten nach der Führung durch Alassane Plea glich Wout Weghorst für Hoffenheim aus - beim BVB hatten die Fohlen auch zwei Zeigerumdrehungen nach einem eigenen Tor ein Gegentreffer hinnehmen müssen. Das 1:1 zeigte bei den Gladbachern Wirkung: Während Hoffenheim anrannte, zogen sich die Rheinländer tief in die eigene Hälfte zurück. "Durch den direkten Ausgleich ist ein kleiner Bruch in unser Spiel gekommen", erkannte auch Eigengewächs Rocco Reitz.

Kramer lobt die Leistungen in den vergangenen zwei Monaten

Trotzdem ließen die Borussen im weiteren Verlauf nur noch wenig zu und trafen stattdessen nach ihrem besten Angriff des Spiels sogar noch selbst. Anders als in den vorherigen Partien oder nach dem Elfmetertor von Plea gingen die Fohlen im Anschluss nicht leichtsinnig mit einer Führung um. Angefeuert vom Publikum verteidigten die Gladbacher einerseits mit viel Herz und andererseits mit cleveren Aktionen - unter anderem zog Routinier Christoph Kramer ein Foulspiel oder machte den Ball an der gegnerischen Eckfahne fest - letztlich das 2:1. "Es war kein fußballerischer Leckerbissen, aber das zählt heute nicht", erklärte Florian Neuhaus im Interview bei "Sky".

Dass der kämpferische Auftritt ein Fortschritt im Vergleich zur Vorsaison war, wollte Kramer zwar nicht beantworten, dennoch hob er die Entwicklung seit dem Umbruch im Sommer hervor. "Es ist ganz normal, wenn man spielerische Klasse verliert, dann brauchst du ein anderes Spielsystem. Eher weniger mit dem Ball und mehr dagegen. Wir setzen das Konzept seit gut zwei Monaten gut um", so der Weltmeister von 2014.

Noch höher ist die Leistung gegen Hoffenheim mit einem Blick auf die fehlenden Akteure einzuschätzen. So musste Gerardo Seoane auf Maximilian Wöber (erkrankt), Julian Weigl (Zerrung) und Jordan (Faserriss im Oberschenkel) verzichten, zusätzlich fehlte auch der mögliche Jordan-Ersatz Tomas Cvancara (muskuläre Probleme). Da die Borussen es aber mit mannschaftlicher Geschlossenheit auffingen, blicken sie trotz der Ausfälle optimistisch auf das Pokalspiel gegen Wolfsburg (Dienstag, 20.45 Uhr).