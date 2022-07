"War für mich schnell klar": Vagnoman wechselt vom HSV zum VfB

Der Hamburger SV und der VfB Stuttgart mussten lange verhandeln und wurden sich jetzt doch einig: Josha Vagnoman (21) wechselt von der Elbe an den Neckar.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat", wird Josha Vagnoman in einem ersten Statement zitiert: "Nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte. Der VfB bietet jungen Spielern sehr gute Rahmenbedingungen, um sich zu entwickeln. Ich möchte mich schnell in meiner neuen Mannschaft zurechtfinden und meinen Teil dazu beitragen, dass wir mit dem VfB eine erfolgreiche Saison spielen."

Die Stuttgarter waren sich mit Vagnoman schon länger über einen Wechsel einig. Allerdings scheiterten die Verhandlungen zwischen den Vereinen zunächst an sehr unterschiedlichen Vorstellungen, was die Ablösesumme für den U-21-Nationalspieler betrifft. Jetzt einigten sich die Klubs auf eine Sockelablöse von 3,5 Millionen Euro, 800.000 Euro könnten an Boni noch hinzukommen. Zudem würde der Zweitligist an einem Weiterverkauf mit zehn Prozent der Transfersumme profitieren.

Vagnoman erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2026 und reiste am Samstag bereits mit seinen neuen Mannschaftskollegen ins Trainingslager. Sehr zur Freude von Sportdirektor Sven Mislintat: "Josha kann auf den Außenbahnen sowohl defensiv als auch mit einer offensiveren Ausrichtung eingesetzt werden. Er ist mit seinem Profil einer der interessantesten Spieler, die es in Deutschland in diesem Altersbereich gibt. Wir sind davon überzeugt, dass er schon kurzfristig eine wichtige Rolle in unserem Spiel übernehmen kann und gleichzeitig noch viel Entwicklungspotenzial mitbringt."

Mislintat: "Dass sich ein aktueller deutscher U-21-Nationalspieler so klar für uns entschieden hat ..."

Der Wechsel sei auch ein Signal, so Mislintat. "Dass sich ein aktueller deutscher U-21-Nationalspieler so klar für uns entschieden hat, zeigt, wie positiv der VfB und unser Weg wahrgenommen werden. Wir begrüßen Josha herzlich in Stuttgart und freuen uns darauf, ihn im Trikot mit dem Brustring zu sehen."

Vagnoman wechselte bereits 2010 zum HSV, wo er 63 Zweitligaspiele (fünf Tore) bestritt. In seiner Vita steht erst ein einziges Bundesligaspiel - dem nun viele weitere folgen sollen.