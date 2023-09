"War ein Schritt zurück": Eimsbüttel chancenlos gegen Flensburg

Der Eimsbütteler TV musste am Freitagabend gegen den SC Weiche Flensburg Lehrgeld zahlen. Für den Aufsteiger, der wie gegen Havelse oder Meppen seine Grenzen verschieben muss, um in der Liga zu bestehen, war es ein Rückschritt.

"Papa, ich dachte, die kommen stärker aus der Pause!" Der ungefähr achtjährige Steppke im ETV-Trainingsanzug war doch etwas enttäuscht. Wahrscheinlich hatte sein Vater ihm in der Halbzeit noch Hoffnung machen wollen - genauso wie rund 300 Meter entfernt in der Kabine Trainer Khalid Atamimi seinen Mannen. Doch letztlich vergeblich: Der chancenlose Aufsteiger verlor gegen den bis dato sieglosen Tabellennachbarn SC Weiche Flensburg daheim 0:5.

Tatsächlich hatten die Hamburger ihre stärkste Phase in der 16-minütigen Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Flensburg-Keeper Jasper Heim gegen Noel Denis und den sechs Meter vor dem Tor völlig freistehenden Niklas Bär genauso stark klärte, wie er zuvor den Freistoß von Bamo Karim Mohamed aus dem Winkel gefischt hatte. Immerhin stand zu diesem Zeitpunkt wieder der Sport im Mittelpunkt, nachdem die Partie schon in der vierten Minute unterbrochen werden musste, weil die beiden Flensburger Bjarne Schleemann und Finn Wirlmann bei einem Kopfballtriell so unglücklich zusammenprallten, dass sie mit zwei Krankenwagen abtransportiert wurden. Schleemann musste dabei lange auf dem Platz behandelt werden.

Leichte Fehler

Tatsächlich erholten sich die verunsicherten Flensburger schneller von diesem Schock und gingen nur fünf Minuten nach der unfreiwilligen Pause nach einem herrlichen Spielzug in Führung. Torschütze: Neuzugang Jan-Pelle Hoppe, der sich später beim 0:2 nicht wehren konnte, als er von ETV-Keeper Viktor Weber angeschossen wurde, sodass der Ball in das leere Hamburger Tor hoppelte. Dies war allerdings nicht der schlimmste individuelle Fehler des Abends: Den leistete sich Kapitän Samuel Olayisoye 27 Sekunden nach Wiederanpfiff, als er Marcel Cornils zum 0:3 einlud.

Zu dem Zeitpunkt waren nicht nur die ganz jungen ETV-Fans desillusioniert, weil die Partie entschieden war. Sondern auch, weil die Erkenntnis wuchs, dass diese Mannschaft in der neuen Liga nur mit 120 Prozent, nur ohne individuelle Fehler und nur mit viel Glück bestehen kann. Zuletzt war dies beim Sieg gegen Havelse (3:1) und beim "Spiel des Jahres" in Meppen (0:1) gelungen - doch gegen Flensburg reichte es nur zur Normalform. Und in der springt eben der Ball in der Annahme vier Meter weg, oder es fehlen im Kopfballduell fünf Zentimeter. Das passiert bei dem hohem Tempo, mit dem der ETV seit Jahren die Gegner in Grund und Boden gelaufen hat - doch jetzt hält die Konkurrenz in diesem Bereich mit, kann aber deutlich besser Fußball spielen. "Es geht in dieser Saison um Entwicklung. Natürlich war dies ein Schritt zurück, aber ich bin sicher, dass mein Team daraus lernt", musste Coach Atamimi anerkennen.