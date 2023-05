War der Ball vor De Bruynes Ausgleich im Aus?

Mit dem 1:1 in Madrid kann Manchester City wahrscheinlich besser leben als Real. Auch, weil der Ausgleichstreffer womöglich gar nicht hätte zählen dürfen.

Im Estadio Santiago Bernabeu lief die 67. Minute, und Manchester City, die für viele gefährlichste Mannschaft Europas, war eigentlich ziemlich ungefährlich. Zum einen insgesamt, weil Real Madrid das Halbfinal-Hinspiel der Champions League, 1:0 in Führung liegend, erstaunlich gut im Griff hatte. Zum anderen in dieser Szene, in der Bernardo Silva an der Seitenlinie relativ ungeschickt angespielt wurde.

Der technisch beschlagene Portugiese hielt den Ball scheinbar im Spiel - zumindest in den Augen von Schiedsrichter Artur Dias (Portugal), der weiterspielen ließ. Vinicius Junior oder Eduardo Camavinga, also die Real-Spieler, die in unmittelbarer Nähe standen, hatten das anders gesehen. Und das Spielen, sich ihrer Sache ziemlich sicher, kurzzeitig entscheidend eingestellt.

Es folgten 22 Sekunden, in denen die Königlichen daher hektisch hinterherliefen und so ziemlich zum einzigen Mal am Dienstagabend defensiv unsortiert wirkten. Schlussendlich schlug es nach einem Fehlpass von Camavinga hinter Thibaut Courtois ein, Kevin De Bruyne hatte seinen Landsmann aus 20 Metern freistehend überwunden. Der Ausgleichstreffer, der sich nicht wirklich angekündigt hatte - mitten in Madrids dominante Phase hinein.

"beIn Sports" will ermittelt haben, dass der Ball im Aus war

Real-Coach Carlo Ancelotti, normalerweise ein besonnener Zeitgenosse, regte sich über die Entstehung des 1:1 daraufhin so sehr auf, dass Schiedsrichter Dias dem Italiener die Gelbe Karte zeigte. Und auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, mit dessen Ergebnis überzeugende Spanier wohl schlechter leben können als ihr englischer Rivale, hatte Ancelotti noch Gesprächsbedarf.

Denn eine 3D-Technologie des TV-Senders "beIn Sports" will ermittelt haben, dass der Ball bei Bernardo Silvas Annahme komplett im Aus gewesen sein soll, was auch dem 63-Jährigen untergekommen war. "Der Ball war im Aus. Das sage nicht nur ich, das sagt die Technologie", haderte Ancelotti. Aber eben nicht die Technologie des VAR oder der Torlinientechnik, die sich nur um die Torlinien kümmert.

Ebenfalls bei "beIN Sports" hätte sich Trainerlegende Arsene Wenger, inzwischen FIFA-Direktor für sämtliche Entwicklungsprozesse im Fußball, einen VAR-Eingriff allerdings gewünscht: "Normalerweise sollte er das checken", so der Franzose, der trotzdem glaubt, dass das nichts an der Gültigkeit des Ausgleichstreffers geändert hätte - weil die Situation so knapp gewesen war und es einer zweifelsfreien Erkenntnis bedurft hätte.

Manche bei Real Madrid hatten sich womöglich an das CL-Aus gegen Ajax Amsterdam in der Saison 2018/19 erinnert gefühlt, als vor einem Tor der Niederländer der Ball wohl ebenfalls im Aus gewesen war, der VAR das aber nicht zweifelsfrei erkennen konnte.

Was den Königlichen, die dem zweiten Treffer näher waren als ManCity, vier Jahre später besser gefallen dürfte: Diesmal sind noch 90 Minuten zu spielen.