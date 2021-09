War da was mit Fürth? Van Bommels Gedächtnislücke

Wenn der VfL Wolfsburg als Champions-League-Teilnehmer und Tabellenführer am Samstag bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth antritt, ist die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel klarer Favorit. Was die Aufgabe für die Niedersachsen nicht einfacher macht.

Jedes Spiel in der Bundesliga, das betont Mark van Bommel gerne, sei eine Herausforderung. Und so sei es auch egal, wo seine Mannschaft und wo der kommenden Gegner stehen. Der Niederländer wäre wohl der Letzte, der den Fehler machen und jetzt schon über Greuther Fürth hinweg an die kommende Woche und den Königsklassenstart seiner Mannschaft in Lille denken würde.

Vielmehr will van Bommel den vierten Sieg, er will die bislang makellose Ligabilanz weiter verbessern. In Eindhoven gelangen dem Fußballlehrer 2018 gar 13 Siege zum Start und 16 Erfolge in 17 Partien in der damaligen Hinserie. Am Ende standen 83 Punkte auf der Habenseite, die dennoch nur zum Vizetitel reichten. "Das würde ich jetzt aber sofort unterschreiben", sagt der 44-jährige Trainer des Spitzenreiters mit einem Lächeln.

Van Bommel hat gut lachen. Der Wechselfehler von Münster, der zum Ausschluss aus dem DFB-Pokal führte, verblasst immer stärker hinter der Bundesligabilanz von drei Siegen aus drei Spielen und dem Auftreten des VfL, der für jeden Gegner so wahnsinnig schwer zu bespielen ist. Dabei soll es auch bleiben, auch wenn mit Xaver Schlager (Kreuzbandriss) nun ein ganz wichtiger Baustein dieser Wolfsburger Erfolgself weggebrochen ist. "Unser Spiel verändert sich dadurch", weiß van Bommel, einst selbst Mittelfeldlenker, jedoch macht er sich deswegen keine Sorgen. "Es ist schwierig für den Gegner, ein Vorteil für uns." Schließlich weiß Fürth nun nicht genau, wer der neue Nebenmann von Maximilian Arnold wird und wie sich die Mittelfeldaufgaben verändern, van Bommel und seine Spieler wiederum wissen, was nun zu tun ist. Vieles spricht dafür, dass Ex-Kapitän Josuha Guilavogui auf den Posten neben Arnold rutscht.

Da war ich nicht dabei. Mark van Bommel

Weitere Wechsel könnte es ebenfalls geben, wenngleich die Nationalspieler bislang fit von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt sind. Dennoch sagt van Bommel: "Es ist eine Möglichkeit, dass wir wechseln." John Anthony Brooks ist ein Kandidat für eine Pause, der Amerikaner wird erst am Donnerstagabend von der Reise mit den USA aus Honduras zurückkehren, spielte in der Nacht zum Donnerstag beim 4:1 eine Hälfte lang. "Wir müssen gucken", erklärt van Bommel, Neuzugang Sebastiaan Bornauw bietet sich als Vertreter in der Innenverteidigung an, der Belgier würde sein Ligadebüt für den VfL feiern. Abwarten muss der Coach auch noch bei den Außenverteidigern Jerome Roussillon (nach Erkältung) und Kevin Mbabu (nach Knieverletzung). "Ich denke aber, dass sie einsatzfähig sind."

Für van Bommel wird es am Samstag das zweite Aufeinandertreffen mit der SpVgg Greuther Fürth, die Erinnerungen an die Premiere hatte der Ex-Profi jedoch nicht mehr auf dem Schirm. 2010 war es, da gewann er mit dem FC Bayern im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 6:2 gegen die Franken. "Da war ich nicht dabei", glaubt van Bommel zunächst, liegt damit aber falsch. Der Niederländer stand 90 Minuten auf dem Platz, hat aber offenbar nicht sonderlich überzeugt. Vom kicker gab es damals die Note 4,5.