"War bereits in der Luft": Shaqiri nach Flugzeug-Panne bei der Nati gelandet

Das Schweizer Nationalteam startet in Tschechien in die Nations League. Als erste Hürde stellte sich für Xherdan Shaqiri bereits die Anreise dar.

Während sich die Schweizer Nati einige Tage im idyllischen Bad Ragaz auf den Nations-League-Auftakt vorbereitete, war Xherdan Shaqiri noch für Chicago Fire im Einsatz und lieferte bei der 2:3-Niederlage in Toronto in der Nacht auf Sonntag eine Vorlage. Eigentlich sollte der 30-jährige Mittelfeldspieler am Montag eintreffen, doch als Letzter stieß er erst am Dienstag direkt am Flughafen in Zürich zum Team - und das nach einigen Strapazen, denn kurz nach dem Start in Chicago musste die Maschine - offenbar wegen technischer Probleme - plötzlich umdrehen.

"Shaqiri war bereits in der Luft im Flugzeug in Richtung Zürich, das Flugzeug musste aber wieder umkehren und in Chicago landen", erklärte SFV-Mediensprecher Adrian Arnold. Nach nicht einmal einer Stunde war die Maschine in Chicago wieder am Boden.

Eine Alternative war für Shaqiri aber schnell gefunden, sodass er am Dienstagabend mit der Nati nach Prag abheben konnte, wo zwei Tage später das erste Nations-League-Spiel gegen Tschechien ansteht.

Nur Zakaria fehlt

Ob der 102-malige Nationalspieler dann schon wieder frisch genug sein wird, muss sein Trainer Murat Yakin einschätzen. Der 47-Jährige kann aber praktisch aus dem Vollen schöpfen, vom erweiterten Stammpersonal fehlt nur Denis Zakaria, der sich von einem Muskelfaserriss erholt.

Im Hinblick auf Katar kann Yakin also das eine oder andere ausprobieren. Und für Spieler wie Michel Aebischer, Eray Cömert, Fabian Frei und Jordan Lotomba, die ihren WM-Platz nicht auf sicher haben, ist es eine Chance, Werbung in eigener Sache zu betreiben.

Rodriguez hätte sich eine andere Gruppe gewünscht

Nach dem Auftakt am Donnerstag in Prag gegen Tschechien folgt drei Tage später das Spiel in Lissabon gegen Portugal, ehe in Genf Spanien (9. Juni) und noch einmal Portugal (12. Juni) die Gegner der SFV-Auswahl sind. "Es ist sicher schöner, eine WM oder EM zu spielen als die Nations League, aber es ist ein guter Wettbewerb", sagte der ehemalige Wolfsburger Ricardo Rodriguez und ergänzte: "Ich hätte mir zwar eine andere Gruppe gewünscht, weil wir gegen Spanien und Portugal schon mehrmals gespielt haben. Aber es ist immer geil, gegen große Mannschaften zu spielen."

Kommt der 29-jährige Verteidiger vom FC Turin in allen sechs Gruppenspielen zum Einsatz, feiert er Ende September in St. Gallen gegen Tschechien mit dem 100. Länderspiel sein Jubiläum. Die eigenen Erwartungen sind schon jetzt hoch: "Wir wollen das Turnier gewinnen", unterstrich Rodriguez, "es wird nicht einfach, aber wir können es schaffen."