Wanner wechselt nach Offenbach und will "den Aufstieg feiern"

Dominik Wanner wechselt innerhalb der Regionalliga Südwest und schließt sich den Kickers Offenbach an. Dort hat der 23-Jährige große Ziele.

Zuletzt stand Wanner bei der zweiten Mannschaft von Mainz 05 unter Vertrag und befand sich immer mal wieder im Dunstkreis der Profikaders. So durfte er vor einem Jahr mit ins Trainingslager der Bundesliga-Mannschaft fahren. Der gebürtige Mainzer, der die Jugendabteilung der Rheinhessen 2014 Richtung Borussia Dortmund verlassen hatte und 2021 zurückgekehrt war, bringt die Erfahrung von 104 Regionalliga-Partien in der West- und Südwest-Staffel nach Offenbach mit.

"Dominik Wanner ist ein Linksfuß mit einer extrem hohen Qualität im technischen und taktischen Bereich, der zudem über ein hohes Tempo verfügt", wird Matthias Georg in einer Mitteilung der Kickers zitiert. "Ich habe seine Entwicklung bereits in Dortmund jahrelang verfolgt und bin mir sicher, dass sich Dominik Wanner am Bieberer Berg zu einem absoluten Leistungsträger entwickeln kann. Er kann die komplette linke Seite spielen und erweitert damit unsere Optionen in der kommenden Saison."

Wanner selbst, der für die U-16-, U-17- und U-18-Auswahl des DFB zusammengenommen 13 Länderspiele absolviert hat, geht die Herausforderung in Offenbach mit großen Ambitionen an: "Ich habe mir viel vorgenommen und hoffe doch sehr, dass wir am Ende der Saison zusammen den Aufstieg feiern können."