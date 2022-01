Wanner-Verbleib war Chefsache - Vorbild Musiala

Mit gerade 16 Jahren avancierte Paul Wanner Anfang Januar zum jüngsten Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern. Nun hat das große Mittelfeldtalent seinen auslaufenden Vertrag langfristig verlängert.

Experten sehen in Paul Wanner eines der größten Talente des deutschen Fußballs, in einer Kategorie mit Florian Wirtz, Jamal Musiala oder Kai Havertz. Viel Vorschusslorbeer, dem der Teenager im Laufe der kommenden Jahre nun versuchen wird, gerecht zu werden. Die Gelegenheit bekommt Wanner ab sofort als fester Bestandteil des Profikaders von Julian Nagelsmann. Einsätze in der 2. Mannschaft (Regionalliga), der U 19 oder der Youth League sind nicht vorgesehen.

Wie der kicker in seiner Ausgabe vom 16. Januar exklusiv berichtet hatte, erklärten Bayerns Bosse Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Marco Neppe (Technischer Direktor) die Causa Wanner zur Chefsache und kämpften um einen Verbleib. Schließlich war der nationalen Konkurrenz (vor allem Bayer Leverkusen) nicht verborgen geblieben, welches Talent auf dem Campus des FC Bayern heranreift. Ein ablösefreier Abgang wäre ein herber Image-Schaden für den Rekordmeister gewesen. Doch die Bayern hatten mit Ihrem Werben Erfolg. Der Wanner-Seite gefiel, wie sehr sich vor allem Salihamidzic und Neppe ins Zeug legten.

Alonsos alte Rückennummer

Auch Nagelsmann gilt als Förderer und spielte eine wichtige Rolle, Wanner vom Bleiben zu überzeugen. "Paul ist ein besonderes Talent, das wir fördern wollen. Ich und mein Trainerteam werden versuchen, dem Anspruch, den er an uns stellt, gerecht zu werden. Andersherum erwarten wir, dass Paul auch immer alles reinlegt, was er hat", sagt Bayerns Trainer.

Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass Wanner das erste richtige Eigengewächs aus dem 2017 eröffneten Campus wird, das sich bei den Profis nachhaltig festspielt. Musiala hielt sich nach seinem Wechsel vom FC Chelsea als 16-Jähriger lediglich ein paar Monate dort auf und zählt nicht in diese Kategorie. Dennoch dient er Wanner, der wie einst Xabi Alonso die Rückennummer 14 trägt, als Vorbild, schließlich etablierte sich Musiala bereits mit 17 Jahren im Profiteam. "Mein Kindheitstraum ist wahr geworden. Seit meinem 12. Lebensjahr spiele ich beim FC Bayern und wollte hier immer Profi werden", zitierte der FC Bayern Wanner auf seiner Webseite.

Bald in der deutschen U21?

Wanner war es vor allem um eine nachhaltige sportliche Perspektive gegangen, die ihm der FC Bayern nun offenbar aufgezeigt hat. Auch die schulische Situation - der Schüler möchte nach wie vor das Abitur machen - ist geklärt. Spannend wird als nächstes, in welchem nationalen Auswahlteam Wanner künftig auflaufen wird, da auch der österreichische Verband um ihn buhlt. Seine Mutter stammt aus der Alpenrepublik. In der U17 des DFB, so heißt es, werde er nicht mehr auflaufen. Gut möglich, dass Wanner schon bald ein Thema für die deutsche U21 wird.