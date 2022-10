Wanner schreibt Münchner Champions-League-Geschichte

Der 4:2-Erfolg in Pilsen war insbesondere für einen Münchner eine ganz besondere Partie. Denn Paul Wanner wurde in Tschechien zum jüngsten Champions-League-Spieler in der Bayern-Geschichte.

Wurde in Pilsen zum jüngsten Champions-League-Spieler der Bayern-Geschichte: Paul Wanner (re.). picture alliance/GES/Markus Gilliar