"Wann, wenn nicht im Pokal": Gelingt Düsseldorf eine Überraschung?

Im Halbfinale des DFB-Pokals ist Fortuna Düsseldorf Außenseiter. Der Zweitligist trifft auf Leverkusen. Die Düsseldorfer wollen das erste Team sein, das gegen den Bundesliga-Tabellenführer gewinnt.

Wird am Mittwoch wahrscheinlich viel zu tun bekommen: Florian Kastenmeier. IMAGO/Norbert Schmidt

Einfach nicht zu schlagen sind zurzeit die Fußballer von Bayer Leverkusen. In der Bundesliga, der Europa League und auch im DFB-Pokal: Die Leverkusener haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Ob sich das am Mittwoch ändert?

"Wann, wenn nicht im Pokal mit seinen eigenen Gesetzen?", sagte gerade Florian Kastenmaier. Er ist Torwart bei Fortuna Düsseldorf. Seine Mannschaft trifft am Mittwochabend im Halbfinale des DFB-Pokals auf die scheinbar unbesiegbaren Leverkusener.

Irgendwann müssen sie ja mal verlieren, warum nicht gegen uns? Florian Kastenmeier

In einem Interview sagte Florian Kastenmeier über das Spiel: "Natürlich fahren wir mit einem gewissen Respekt vor der Truppe dorthin, gleichzeitig ist es eine große Chance. Irgendwann müssen sie ja mal verlieren, warum nicht gegen uns?"

Wenn die Überraschung für die Fortuna gelingen soll, dann muss sie bis zur letzten Minute gut verteidigen. Denn Bayer Leverkusen ist in dieser Saison dafür bekannt, auch noch kurz vor Schluss ein Spiel für sich zu entscheiden.