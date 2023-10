Wann Topeinkauf Hofmann zum Alibi-Spieler wird

Er kam für zehn Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach und hat bei Bayer 04 voll eingeschlagen. Aber trotzdem steht Jonas Hofmann nicht im Fokus. Weil er auffällig unauffällig spielt - und sich in einer Disziplin sogar noch bewusst zurücknimmt.

Nicht Victor Boniface, nicht Florian Wirtz - nein, Jonas Hofmann heißt Leverkusens Torgarant in dieser Saison. In allen acht Pflichtspielen war der 31-Jährige an einem Treffer beteiligt. Seine Bilanz in der Bundesliga: drei Tore, drei Vorlagen; in den beiden Pokalwettbewerben traf er jeweils einmal.

Doch so effektiv der eloquente Angreifer auch ist, so zurückhaltend kommentiert er seine Taten. Zu seiner beeindruckenden Scorerserie sagt er nur: "Das soll so bleiben", und betonte nach dem 3:0 in Mainz, wo er mit einem anspruchsvollen Direktschuss traf: "Wenn die Mannschaft wieder drei Tore schießt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du als Offensivspieler beteiligt bist." Als würde jeder an seiner Stelle genauso gut abliefern.

Die Schlagzeilen überlässt er den anderen, die spektakulärer agieren. Wie Boniface mit seiner Urgewalt und Dynamik oder zuletzt auch Linksverteidiger Alejandro Grimaldo, der in Mainz wie schon zuvor beim 2:2 in München einen Freistoß mit Topspin über die Mauer direkt verwandelte.

Hofmann hingegen spielt "nur" auffällig unauffällig: keine Hackentricks, keine mittreißenden Soli, dafür schlaue Laufwege, wichtige Tiefenläufe, Pässe, die selten spektakulär, aber effektiv sind. Der offensive Rechtsfuß besitzt ein ausgeprägtes Gefühl für Raum und Zeit, ist immer anspielbar, ist einer der Katalysatoren des Bayer-Spiels, setzt seine im Übermaß vorhandene Spielintelligenz immer zum Wohl der Mannschaft ein, selten, um sich selbst glänzen zu lassen.

Hofmann über Grimaldos Freistöße: "Diese Technik - unfassbar"

So nimmt sich der Nationalspieler auch bei Freistößen zurück, obwohl er ein gefährlicher Schütze ist, aber Grimaldo eben ein noch besserer. "Wenn er jeden zweiten verwandelt, dann lasse ich ihn immer ran", sagt Hofmann, "ich habe es schon nach dem Bayern-Spiel gesagt und ihm auf den Platz zugeschrien: Du machst zehn Tore, wenn wir so viele Freistöße in Tornähe haben."

Die Standards des Spaniers lassen ihn schwärmen. "Diese Technik - unfassbar. Er hat sie extrem gut drin. Er übt das Woche für Woche, dass sich der Ball am Ende so senkt. Das können nicht viele. Es sah auch extrem lässig aus", erklärt Hofmann, der sich folglich bei Freistößen nur noch als Komparse betrachtet: "Ich sehe es ja auch Woche für Woche im Training, wie die Bälle da reinflattern. Da laufe ich im Spiel schon hin zu den Freistößen, aber oft nur als Alibi, um den Torwart ein bisschen zu verwirren."

Mit Grimaldo in Konkurrenz zu treten, strebt er nicht wirklich an. Mangels Erfolgsaussichten. "Die Technik ist schon einmalig", urteilt der Routinier. Ob er sich diese nicht auch aneignen wolle, um auch wieder als Freistoßschütze zum Zuge zu kommen? Hofmann winkt mit einem Lächeln ab: "Nein, da reiße ich mir etwas im Knie. Natürlich kann man es schon ein bisschen trainieren. Aber es dauert so lange, bis du diese Technik drin hast. Ich mit meinen 31 Jahren kriege es in den nächsten drei Jahren nicht mehr hin …"