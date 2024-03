Wann sind die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft?

Vor der Heim-EM warten auf Bundestrainer Nagelsmann und seine Nationalmannschaft wichtige Standortbestimmungen. Ein Überblick über die kommenden Länderspiele der DFB-Elf.

Der Blick richtet sich für die deutsche Nationalmannschaft langsam aber sicher nach vorne: In knapp drei Monaten, am 14. Juni 2024, beginnt für die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit dem Eröffnungsspiel in München die Europameisterschaft 2024.

Entscheidende Wochen warten auf den Nationaltrainer, um die Euphorie rund um die Nationalmannschaft neu zu entfachen. Doch auch der 36-Jährige konnte die Ergebniskrise der deutschen Auswahl nicht beenden - nur eins der ersten vier Spiele konnte unter seiner Leitung gewonnen werden.

Tests gegen Turnierfavoriten

Doch darf sich der Nationaltrainer vor der Länderspiel-Pause im März mit den wichtigen Standortbestimmungen gegen zwei europäische Topteams über die Rückkehr von Toni Kroos freuen: Sechs Monate nach dem letzten Aufeinandertreffen der Deutschen gegen Frankreich - einem 2:1-Sieg unter Interimstrainer Rudi Völler - kann der Mittelfeld-Stratege beim Testspiel gegen den Zweiten der Weltrangliste (23. März, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals seit seinem Rücktritt nach der Europameisterschaft 2021 im Groupama Stadium in Lyon wieder im Nationaldress auflaufen.

Drei Tage später wartet dann im Deutsche-Bank-Park das nächste Schwergewicht auf Kroos, Nagelsmann und die Nationalmannschaft: Am 26. März (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es in Frankfurt zum Traditionsduell mit der Elftal - dem letzten Deutschland-Spiel bis zum Ende der Saison.

Weiteres Länderspiel geplant - Eröffnung gegen Schottland

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-EM plant die deutsche Auswahl außerdem noch mit mindestens einem weiteren Testspiel - Gegner, Ort und Datum sind jedoch noch nicht bekannt -, bevor die Nationalelf am 14. Juni (21 Uhr) mit dem Duell in der Allianz-Arena gegen die Schotten die Europameisterschaft in Deutschland eröffnet.

Im Kampf um das Weiterkommen in der Gruppenphase folgt fünf Tage später in Stuttgart die Partie gegen Ungarn (19. Juni) und am 23. Juni das Spiel in Frankfurt gegen den Nachbarn aus der Schweiz.

Die nächsten Länderspiele im Überblick:

Samstag, 23. März, 21 Uhr, Frankreich gegen Deutschland, Groupama Stadium (Lyon)

Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr, Deutschland gegen Niederlande, Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Freitag, 14. Juni, 21 Uhr, Deutschland gegen Schottland, Allianz-Arena (München)

Mittwoch, 19. Juni, 18 Uhr, Deutschland gegen Ungarn, MHP-Arena (Stuttgart)

Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr, Schweiz gegen Deutschland, Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)