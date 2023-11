Wann öffnet und schließt das Wintertransferfenster 2023/24?

Die Hinrunde neigt sich dem Ende entgegen - die Zeit für Wechsel naht. Während die europäischen Top-Ligen fast durchweg am gleichen Tag das Transferfenster für Wechsel im Winter öffnen, haben Vereine aus anderen Ländern noch die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten.

Immer häufiger investieren die Vereine nicht nur im Sommer, sondern nehmen auch im Winter eine Feinjustierung vor und schnappen sich den ein oder anderen Spieler. In der vergangenen Saison 2022/23 schlugen gerade die englischen Vereine ordentlich zu und holten noch einige Hochkaräter. So wechselte der ehemalige Hoffenheimer Georginio Rutter für 40 Millionen Euro zu Leeds United, Cody Gakpo für dieselbe Summe aus Eindhoven nach Liverpool oder Wout Weghorst von Burnley zu Manchester United. Im vergangenen Winter machte aber vor allem der Chelsea FC auf sich aufmerksam, da er beispielsweise für Joao Felix, Benoit Badiashile, Mykhaylo Mudryk und Enzo Fernandez tief in die Tasche griff.

Aber nicht nur in Europa, auch weltweit fanden große Transfers statt, so zog es Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr Riad, nachdem sein Vertrag bei Manchester United aufgelöst worden war.

Wann öffnet das Transferfenster?

In den meisten europäischen Top-Ligen öffnet das Transferfenster pünktlich nach dem Jahreswechsel am 01. Januar 2024, so auch in Deutschland. Die Ausnahme bilden etwa Italien, die Niederlande oder Spanien: Dort sind erst ab dem 02. Januar Vereinswechsel möglich. Besonders ist auch die Situation in Österreich, wo erst ab dem 07. Januar Transfers getätigt werden dürfen, in der Schweiz und Kroatien sogar erst ab dem 18. Januar.

Besonders ist in jeder Transferperiode natürlich auch der "Deadline Day" - also der Tag, an dem das Transferfenster schließt und die letzten Transfers getätigt werden können. Dieser ist wie die Öffnung des Fensters ebenfalls in einigen Ländern unterschiedlich verteilt. In den europäischen Top-Ligen - dazu zählen die Bundesliga (Deutschland), die Premier League (England), La Liga (Spanien), die Serie A (Italien) und die Ligue 1 (Frankreich) - schließt das Wintertransferfenster am 01. Februar 2024.

Welche Länder schließen erst nach dem 01. Februar?

Abgegeben werden können Spieler auch über den 01. Februar hinaus noch - allerdings nur in Länder, deren Transferfenster im Anschluss noch geöffnet ist. Etwa nach Österreich (Deadline 06. Februar) oder in die Türkei (Deadline 09. Februar) könnten Spieler noch verkauft oder ausgeliehen werden.

Eine weitere äußerst relevante Ausnahme hatte gerade in diesem Sommer die Saudi Pro League in Saudi-Arabien gebildet. Die Liga aus dem Golfstaat hatte mit riesigen Verträgen und Ablösesummen in der vergangenen Sommer-Transferperiode schon Spieler wie Neymar (Al-Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) oder Sadio Mané (Al-Nassr) in die Saudi Professional League gelockt. Doch dort schließt das Fenster im Winter bereits am 30. Januar.

Vertragslose Spieler ohne Ausnahmeregelung

Eine Ausnahme von allen Deadlines bilden vertragslose Spieler - zumindest im Sommer. Diese Akteure können dann nämlich auch im Anschluss ans Ende des Transferfensters noch unter Vertrag genommen werden, da für die Verpflichtung des Akteurs mit keinem anderen Verein verhandelt werden muss. Doch diese Sonderregelung endet mit der Schließung des Wintertransferfensters am 01. Februar, danach dürfen auch keine vertragslosen Akteure mehr verpflichtet werden.