Wann ist das Halbfinale in der Champions League?

Die Champions League geht in ihre finale Phase, der Terminkalender wird vor der Europameisterschaft im Juni enger. Wann finden die beiden Halbfinals in der Königsklasse statt?

Die Champions League geht in ihre heiße Phase. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Es war eine historische Auslosung, die da am 15. März 2024 in Nyon stattfand: Wer Champions-League-Auslosungen in den letzten Jahren liebgewonnen hat, musste die zum Viertel- und Halbfinale noch einmal bewusst genießen. Sie war die letzte ihrer Art.

Wenn ab der Saison 2024/25 der neue Champions-League-Modus greift, verändert sich mit ihm auch das Vorgehen, wie die UEFA die Paarungen bestimmt, radikal. Das geht so weit, dass Europas Fußballverband das Prozedere zum Teil nicht mal mehr Menschen zutraut.

Wann finden die Halbfinals der Champions League statt?

Bei der letzten Auslosung für die Saison 2023/24 wurden zunächst die Paarungen für das Viertelfinale bestimmt, das am 09. und 10. April mit den Hinspielen und dann eine Woche später mit den Rückspielen über die Bühne geht. Der FC Arsenal trifft dabei auf den FC Bayern, Real Madrid auf Manchester City, Atletico Madrid auf den BVB, und PSG spielt gegen den FC Barcelona.

Nach den letzten Viertelfinal-Rückspielen am 17. April wird dann also feststehen, welche vier Teams sich dich Chance auf den Champions-League-Titel bewahren konnten. Die Hinspiele der Halbfinals finden anschließend zwei Wochen später am 30. April und am 1. Mai statt, die Rückspiele dann eine Woche später am 7. und 8. Mai.

Wer könnte in den Halbfinals aufeinandertreffen?

Im Viertelfinale stehen mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund noch zwei deutsche Mannschaften - und diese können auch frühestens im Finale aufeinandertreffen. Denn im ersten Halbfinale trifft der Sieger aus dem Duell Atletico - BVB auf PSG oder Barca, im zweiten Halbfinale spielt Real Madrid oder Manchester City gegen den Gewinner aus Arsenal vs. Bayern.

Auch der Termin für das Finale ist bereits bekannt: Es wird am 1. Juni in Wembley stattfinden - somit könnte es tatsächlich nach 2013 zur Neuauflage zwischen dem BVB und Bayern in London kommen.