Wann hat Borussia Dortmund zuletzt gegen Bayern gewonnen?

Jedes Jahr aufs Neue messen sich Borussia Dortmund und der FC Bayern München in der Bundesliga. Doch wann konnte der BVB zuletzt gegen den FCB gewinnen?

Der deutsche Klassiker geht in die nächste Runde. Nach der Länderspielpause empfängt der FC Bayern den BVB (30. März, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Topspiel, und diesmal sind die Dortmunder auch tabellarisch der Underdog, haben die Schwarz-Gelben als Vierter doch zehn Punkte Rückstand auf den FCB, der auf Rang zwei steht, weitere zehn Punkte hinter dem ungeschlagenen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen.

In den direkten Duellen zeigte sich in der Vergangenheit ein klares Muster: Der FC Bayern ist in den entscheidenden Duellen die nervenstärkere Mannschaft und zieht die Spiele durch seine mentale oder oftmals auch spielerisch ansprechendere Leistung auf seine Seite.

Letzter BVB-Sieg 2018 - Letzter Auswärtserfolg noch vor WM-Titel

So ist es schon über fünf Jahre her, dass der BVB ein Bundesliga-Spiel gegen die Münchner gewinnen konnte. Am 10. November 2018 bezwangen die Dortmunder ihren Meisterschaftskonkurrenten mit 3:2 im Signal-Iduna-Park.

Die Dortmunder Durststrecke in der Allianz-Arena hält allerdings noch bedeutend länger an: Ein Bundesliga-Spiel in München gewann der BVB seit fast genau zehn Jahren nicht mehr. Nach dem deutlichen 3:0-Auswärtserfolg im April 2014 - als die Bayern bereits als Meister feststanden - entführten die Dortmunder in neun Duellen bis heute keinen einzigen Dreier mehr aus Bayerns Landeshauptstadt, zumindest im Liga-Betrieb. Im DFB-Pokal schlug man die Bayern 2017 im Halbfinale in München 3:2 und zog ins Pokal-Finale ein.

Bayern dominiert die direkten Duelle

In der Bundesliga-Hinrunde 2022/23 trennten sich die beiden Kontrahenten 2:2, danach gab es ein 4:2 für den FCB in der Rückrunde. In der aktuellen Spielzeit setzte sich der Rekordmeister im Signal-Iduna-Park klar mit 4:0 durch. Die Gesamtbilanz spricht also ganz klar für den FC Bayern. Neun der vergangenen zehn Spiele in der Bundesliga entschieden die Münchner für sich und verloren dabei kein einziges Mal (9/1/0).

Sollte dieser Trend am 30. März vom BVB durchbrochen werden, würden die Dortmunder dem FCB wohl endgültig die Hoffnung auf die Meisterschaft rauben - allerdings in diesem Jahr zugunsten von Bayer 04 Leverkusen.

