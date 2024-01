Wann Gislason noch Kader-Wechsel vornehmen kann - und wie viele erlaubt sind

Die EHF-Regularien bieten Bundestrainer Alfred Gislason bei der Handball-EM im eigenen Land Chancen. Sie stecken aber auch klare Grenzen mit Blick auf die einzelnen Turnierphasen ab.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Am 30. November des vergangenen Jahres erfuhren die potenziellen deutschen Kandidaten für die Handball-EM im eigenen Land, wie sie für den Januar planen müssen. Bundestrainer Alfred Gislason veröffentlichte seinen 35 Spieler umfassenden, erweiterten Kader. Nur aus diesem Pool an Spielern darf sich der Isländer bei der Heim-EM bedienen. Da spätere Änderungen an dieser Auswahl von der EHF untersagt sind, verfiel beispielsweise der Kaderplatz von Sebastian Firnhaber. Der Kreisläufer des HC Erlangen erlitt Mitte Dezember einen Kreuzbandriss.

Kurz vor Weihnachten reduzierte Gislason seinen Kader auf 19 Spieler, insgesamt 20 Profis sowie acht Offizielle dürfen zur Delegation während der Handball-EM gehören. Am jeweiligen Spieltag benennt jeder EM-Teilnehmer die 16 Spieler sowie vier Offizielle, die die jeweilige Partie angehen werden.

Während unbegrenzt Wechsel aus dem 20 Spieler umfassenden offiziellen Kader erlaubt sind, stellt sich die Situation mit Blick auf die potenziellen 15 Reservisten anders dar. Die EHF schreibt vor, dass während der Vorrunde, die die DHB-Auswahl nach Düsseldorf und Berlin führt, maximal zwei Spieler durch zwei aus dem erweiterten Kader ersetzt werden dürfen.

Genauso geht es in Haupt- und Finalrunde weiter - auch dann sind jeweils zwei Wechsel aus dem erweiterten Aufgebot erlaubt. Wichtig: Kehrt ein zuvor ausgewechselter Spieler in den EM-Kader zurück, gilt dies als weiterer Ersatz und wird zur Gesamtzahl der Wechsel hinzugezählt. Während des gesamten Turniers sind insgesamt höchstens sechs Spielerwechsel gestattet.

Kromer: "Die Breite der Qualität in Deutschland ausnutzen"

DHB-Sportvorstand Axel Kromer kennt das Konzept des europäischen Verbandes und begrüßt es durchaus: "Durch die EHF haben wir eine Regelung angeboten bekommen, mit der wir auf größere Verletzungen aber auch auf kleinere körperliche Belastungen und Schäden reagieren können. Dabei können wir dann auch die Breite der Qualität hier in Deutschland ausnutzen."

Der für den Mittelblock eingeplante Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf/Muskelverletzung am linken Oberschenkel) und Rechtsaußen Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen/alte Fußsohlenverletzung wieder aufgebrochen) hatten sich noch vor Turnier-Beginn vom Traum einer Heim-EM verabschieden müssen. Den im Anschluss nur 17 Spieler umfassenden offiziell Turnier-Kader des DHB füllte Gislason mit Linksaußen Tim Nothdurft (Bergischer HC, ab Sommer bei den Rhein-Neckar Löwen) und Rechtsaußen Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe, ab Sommer beim THW Kiel) auf.

Speziell die Handball-EM 2016, als die DHB-Auswahl von großen Verletzungssorgen geplagt war, zeigt, welchen Stellenwert potenzielle Nachrücker einnehmen können. Auch dank nachnominierten Spielern wie Kai Häfner oder Julius Kühn schaffte das Team des damaligen Bundestrainers Dagur Sigurdsson die große Überraschung in Polen.