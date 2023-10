Wann fehlt Hürzeler St. Pauli?

Sein Ärger am vergangenen Samstag bei St. Paulis Auswärtssieg in Berlin war verständlich. Dass Fabian Hürzeler diesem auch deutlich sicht- und hörbar dem Schiedsrichtergespann mitteilte, brachte ihn ein beträchtliches Stück näher an eine Sperre heran.

Nach 35 Minuten hatte Schiedsrichter Deniz Aytekin nach dem Tritt von Herthas Andreas Bochalakis gegen Eric Smith im Strafraum zunächst zurecht auf Strafstoß für St. Pauli entschieden, sich dann laut eigener Aussage aber selbst für ein Videostudium entschieden und den Pfiff danach zurückgenommen, weil ihm bei den gezeigten Bildern die Klarheit bei der Attacke fehlte.

Nachdem im weiteren Verlauf der Partie Videosequenzen mit der Lupe gemacht wurden, die den Tritt klar belegten, erklärte der Referee im Nachgang ehrlich, dass "Hertha da Glück hatte", die Fehlentscheidung aber stand - und ebenso die Gelbe Karte für den 30-jährigen Trainer der Hamburger wegen Meckerns. Es war seine bereits dritte in der noch jungen Saison. Bei vier Karten werden Trainer für eine Partie gesperrt.

Aber während des Spiels bin ich halt sehr emotional. Fabian Hürzeler

So berechtigt Fabian Hürzelers Ärger über jene Szene in der Hauptstadt war, so unstrittig ist: Diese hohe Anzahl an Verwarnungen in dieser frühen Phase ist deutlich zu viel. "Das ist nicht gut", sagt Hürzeler selbstkritisch. Schon am Abend des Spiels, verriet er, habe er eine Nachricht auf sein Handy bekommen, dass er beim nächsten Mal für eine Partie zuschauen muss. Er weiß: "Ich muss mich da jetzt hüten."

Ganz neu ist die Karten-Thematik für Hürzeler nicht. Als Spielertrainer beim FC Pipinsried in der Bayernliga und der Regionalliga bekam er in drei Jahren 45 (!) Verwarnungen, dazu fünf Gelb-Rote Karten und eine Rote Karte. Dass er nun am Rande einer Sperre in seinem ersten Kalenderjahr als Profitrainer wandelt, will er nicht schönreden, kann es zumindest sich selbst aber erklären: "Ich bin grundsätzlich ein rational denkender Mensch. Aber während des Spiels bin ich halt sehr emotional."

Zumindest in Richtung der Unparteiischen muss Hürzeler seine Emotionalität zwingend ablegen - sonst muss der aktuelle Zweitliga-Tabellenführer in dieser Spielzeit für eine Partie ohne seinen Erfolgscoach auskommen.