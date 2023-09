Wann erscheint EA SPORTS FC 24?

Mit EA SPORTS FC 24 steht das erste Spiel ohne den früheren Namens- und Lizenzgeber FIFA in den Startlöchern. Wann es erscheint und wie ihr es vorab spielen könnt, beantworten wir euch.

Die Saison in FIFA 23 neigt sich dem Ende entgegen - und mit ihr auch eine Ära. Denn vorerst zum letzten Mal trug die Fußball-Simulation den Namen "FIFA" im Titel. Im Mai des vergangenen Jahres gaben der Verband und Publisher die Trennung bekannt.

EA SPORTS FC 24, wie das Spiel künftig heißt, löst seinen Vorgänger bereits am Freitag, den 22. September ab. Allerdings nur bei jenen, die entweder die Ultimate Edition vorbestellt oder EA Play abonniert haben. Während die Vorbesteller ohne zeitliches Limit auf den virtuellen Rasen dürfen, steht EA-Play-Nutzern die Fußball-Simulation lediglich zehn Stunden zum Testen zur Verfügung. Wer auf der Konsole spielt, hat bereits ab Mitternacht Zugriff. PC-Spieler müssen noch bis sechs Uhr morgens deutscher Zeit warten.

Käufer der Ultimate Edition erhalten zusätzlich zum früheren Zugriff Boni wie 4.600 FC-Points oder ein Item des Team of the Week 1. Dem entgegen steht jedoch ein stolzer Preis von 110 Euro auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Standard-Edition kostet dagegen "nur" 80 Euro und kommt ohne Vorteile eine Woche später - am 29. September - zur regulären Veröffentlichung auf den Markt. Daher die Frage: Bringt die Version von EA SPORTS FC 24 wirklich Vorteile? Wie in den vergangenen Jahren auch, erscheint FC 24 sowohl für die Old- als auch Next-Gen-Konsolen, der Nintendo Switch und dem PC.

Was ist neu in EA SPORTS FC 24?

Vor einigen Wochen hat EA SPORTS bereits Einblicke in die neuen Features gegeben. So soll Hypermotion V der "Gameplay-Changer" werden und die verbesserte Frostbite-Engine mehr Realismus bieten. In Ultimate Team sind erstmals Frauen-Items implementiert, außerdem lassen sich durch Evolutions Karten verbessern. Letzteres hat jedoch einen faden Beigeschmack, da es Herausforderungen gibt, die mit Münzen oder FC-24-Points freigeschaltet werden müssen. Im Karrieremodus liegt der Fokus der Neuerungen auf der Taktik. "Taktische Visionen" und der Einsatz von Coaches sollen die virtuellen Trainer mehr fordern. Mehr zu den Features erfahrt ihr bei uns in den Übersichten zu Ultimate Team oder auch dem Karrieremodus.