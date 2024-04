Wann beginnen die NBA Finals?

Wenn die Finals in der NBA anstehen, dann sind die Augen aller Basketball-Fans auf die USA gerichtet. Wann finden die NBA Finals der Saison 2023/24 statt? Und wann startet die neue Saison?

Die NBA geht in ihre entscheidende Phase und somit auch immer mehr dem Ende der Saison 2023/24 entgegen. Höchste Zeit also, um die wichtigsten Fragen rund um die NBA Finals und die Spielzeit 2024/25 zu klären...

Was sind die NBA Finals?

Nach der Regular Season spielen jeweils acht Teams der Eastern Conference und acht Teams der Western Conference in den Playoffs gegeneinander, bis schließlich in den Conference Finals jeweils ein Sieger aus dem Osten und ein Sieger aus dem Westen ermittelt wird. Diese treffen dann im "Best of 7"-Modus in den sogenannten NBA Finals aufeinander, um den Gewinner der NBA-Meisterschaft auszuspielen. Wer als erstes Team in der Serie schließlich vier Spiele gewinnt, darf die Larry O'Brien Trophy in Empfang nehmen. Seit der Saison 1970/71 wird so der NBA-Titel vergeben, in der vergangenen Saison triumphierten etwa die Denver Nuggets mit 4:1 über die Miami Heat.

Wann finden die NBA Finals in diesem Jahr statt?

Bei der Ansetzung der Conference Halbfinals und der Conference Finals zeigt sich die NBA flexibel und macht die Ansetzung daran fest, wie lange die Serien in den vorherigen Runden jeweils dauern. Für die NBA Finals steht hingegen bereits ein fixes Startdatum fest, auch alle weiteren sechs möglichen Partien haben bereits einen festen Termin. Das erste Spiel der Final-Serie findet demnach in der Nacht auf Freitag, den 7. Juni, um 2.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Alle Termine der NBA FInals (deutscher Zeit) im Überblick:

Spiel 1: 7. Juni (Freitag), 2.30 Uhr

Spiel 2: 10. Juni (Montag), 2 Uhr

Spiel 3: 13. Juni (Donnerstag), 2.30 Uhr

Spiel 4: 15. Juni (Samstag), 2.30 Uhr

Spiel 5: 18. Juni (Dienstag), 2.30 Uhr

Spiel 6: 21. Juni (Freitag), 2.30 Uhr

Spiel 7: 24. Juni (Montag), 2 Uhr

Wer überträgt die NBA Finals?

Schon in der Regular Season konnten Basketball-Fans über 200 Spiele der NBA bei DAZN sehen und wurden auch sonst dort mit Highlight-Shows, Originalprogrammen aus den USA sowie historischen Spielen nahezu rund um die Uhr versorgt. Der Streaminganbieter hat sich außerdem die Rechte an ausgewählten Playoff-Spielen sowie der Übertragung der kompletten Conference Finals gesichert. Und auch die NBA Finals werden komplett und in voller Länge bei DAZN zu sehen sein.

Wann findet der Draft statt - und wann startet die neue Saison?

In den letzten Jahren fand der erste Spieltag der neuen Saison in der NBA immer Ende Oktober statt, damit ist auch für die 79. Spielzeit zu rechnen. Bereits Monate zuvor richten sich alle Augen auf den Draft, der in diesem Jahr auf zwei Tage aufgeteilt ist und am 26. und 27. Juni stattfinden wird.

Die drei schlechtesten Teams einer Saison bekommen bekanntermaßen die besten Chancen in der Draft-Lottery auf den begehrten Nummer-1-Pick - diese betragen jeweils 14 Prozent. Das Problem dabei: Die Draft-Klasse 2024 wird von Experten als nicht sonderlich hochkarätig beschrieben, ein Top-Talent wie Victor Wembanyama im letzten Jahr als Hauptpreis ist nicht dabei.

Dafür mit Bronny James immerhin ein prominenter Name - und damit vielleicht auch die Chance, irgendwann LeBron zu angeln, sollte er seine Ankündigung wahr machen, mal mit seinem Sohn gemeinsam in der NBA auflaufen zu wollen. Und mit Tristan da Silva könnte womöglich ein Deutscher in der ersten Runde gedraftet werden.