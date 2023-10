Wankelndes Werder: Wann kippt die Stimmung?

Mit konstant inkonstanten Auftritten wankt der SV Werder Bremen gen Abstiegszone: Mehrere erforderliche Umstellungen gehen daneben - und erschweren den Findungsprozess.

Tristesse in Bremen: Anthony Jung und Werder stecken in der Krise. IMAGO/Claus Bergmann

Nach der 2:4-Niederlage in Heidenheim am 4. Spieltag waren es Leistungsgründe, die Ole Werner dazu veranlassten in der darauffolgenden Partie gegen Köln fünf Änderungen in der Startelf des SV Werder Bremen vorzunehmen. Zur gleichen Anzahl an Wechseln kam es nun auch bei der Aufstellung gegen Hoffenheim (2:3); der Cheftrainer reagierte damit einerseits ebenfalls auf die nächste schwache 2:4-Vorstellung der Vorwoche in Darmstadt, andererseits musste er aber auch für Ersatz sorgen, nachdem ihm mehrere Spieler nicht zur Verfügung standen.

Niklas Stark, der zuletzt noch am wenigsten von Leistungsschwankungen beeinträchtigte Bremer Innenverteidiger, fehlte wie schon in Darmstadt weiterhin aufgrund von Adduktorenproblemen. Mit Amos Pieper (muskuläre Probleme) fiel noch ein weiterer Stammspieler der Dreierkette aus, Olivier Deman war krank. Die Rückkehr des seit Wochen mit sich selbst beschäftigten Kapitäns Marco Friedl versprach indes ebenso wenig neue Stabilität wie die Hereinnahme von Nicolai Rapp, der erstmals seit dem 32. Spieltag der vorletzten Saison in der 2. Liga wieder in einem Pflichtspiel von Anfang für Werder aufgelaufen war. "Wenn du reingeworfen wirst, ist klar, dass nicht alles passen kann", sagte etwa Leiter Profifußball Clemens Fritz zu Rapps Leistung (kicker-Note 5).

Die letzten Monate werfen Fragen auf

Die erstmalige Hereinnahme von Naby Keita verpuffte ebenfalls völlig, ging später sogar noch nach hinten los. Und Justin Njinmah musste feststellen, dass ein Startelfeinsatz andere Anforderungen mitbringt als seine bisherige Joker-Rolle, wenn sich jene Räume erst bieten, die er mit seiner Geschwindigkeit braucht, indem der Gegner das Risiko gegen Spielende erhöht. Und der fünfte in die Startelf gerutschte Profi, Anthony Jung (für Deman), beging nach dem Bremer 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit letztlich laut Werner jenen "Fehler mit der nächsten Aktion, der nicht passieren darf" - und der Werder zumindest einen Punkt kostete, den der Klub in der aktuellen Situation einigermaßen dringend gebraucht hätte.

Die fünfte Niederlage am 7. Bundesliga-Spieltag bedeutete einen eingestellten Vereins-Negativrekord (wie 1966/67, 1968/69 und 1998/99) - wann kippt die Stimmung an der Weser? "Wir verschließen nicht die Augen davor", konstatierte Fritz: "Klar, dass im Umfeld eine Unzufriedenheit da ist. Wir sind auch nicht zufrieden." Und dann bemühte der Leiter Profifußball eine Formulierung, die meistens auftaucht, wenn es in Bremen kritisch wird: "Wir bleiben als Gruppe zusammen." Trainer Werner eingeschlossen, der bei Werder offenbar weiterhin über ausreichend Kredit verfügt. Dabei werfen die konstant inkonstanten Auftritte seiner Mannschaft ebenso Fragen auf wie die seit Monaten anhaltende enorme Gegentorflut.

Ducksch: "Keine Ausreden, aber es ist schwierig"

Nicht einfacher für jene Gruppe auf dem Platz, darauf spielte nicht nur Fritz an ("So ist es schwierig, seinen Rhythmus zu finden"), machen den Findungsprozess eben die sich zuletzt häufenden Umstellungen. Zumal auch die spät verpflichteten Neuzugänge wie Füllkrug-Ersatz Rafael Borré oder auch Deman noch weiterer Integration bedürfen. "Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht jedes Spiel diese Veränderungen haben", sagte Angreifer Marvin Ducksch: "Das sind keine Ausreden, aber es ist trotzdem schwierig."

Die Länderspielpause komme nun zumindest unter dem Aspekt der "Verletztensituation" (Fritz) ganz gelegen, allerdings wäre er lieber mit einem "positiven Gefühl" in die zweiwöchige Unterbrechung gegangen. Doch: Fehlanzeige. Stattdessen droht es am Osterdeich allmählich ungemütlich zu werden. Zumal die Pause dann mit einem Auswärtsspiel am Freitagabend in Dortmund endet - und mit vier Bundesliga-Siegen in Folge im Rücken taugt der BVB aktuell eher nicht als möglicher Stimmungsaufheller.