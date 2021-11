Wanitzek: "Wir haben die erste halbe Stunde total versagt"

Auf die Feier folgte prompt der Kater. Nach dem Pokal-Coup in Leverkusen ging der KSC auf eigenem Platz gegen Paderborn unter.

Nach der Pokal-Kür mit dem viel umjubelten 2:1 bei Bayer 04 Leverkusen folgte die Ernüchterung beim Pflichtprogramm. Mit 2:4 strichen die Badener gegen Paderborn die Segel. Zur Pause stand es bereits 0:4. Mittelfeldmann Marvin Wanitzek beschönigte nichts: "Wir haben die erste halbe Stunde total versagt, haben wieder einmal zu einfache Tore kassiert. Wir können uns bei den Fans nur für solch eine Leistung entschuldigen."

Nach vorne: keine Torgefährlichkeit. Nach hinten: keine Konsequenz

Der KSC agierte abwartend und zeigte sich vom Anpfiff an, trotz Pokalerfolgs, kaum selbstbewusst. Nach 20 Minuten hatten die Badener gerade einmal 28 Prozent Ballbesitz. Nach vorne: keine Torgefährlichkeit. Nach hinten: keine Konsequenz. Fast logisch, dass die ballsicheren Gäste gegen einen passiven KSC trafen.

Keiner hört auf Eichner

Sven Michel zerlegte den KSC mit seinem lupenreinen Hattrick fast im Alleingang. Dabei hatte Trainer Christian Eichner explizit vor ihm gewarnt: "Michel lauert an der Abseitslinie, da müssen wir höllisch aufpassen." Es hat wohl keiner zugehört, oder: Aufgepasst hat keiner.

Eichner: "Da war der Gegner schon über alle Berge"

"In der ersten Halbzeit haben meine Jungs extrem lange vom Kopf in die Beine gebraucht. Bis unten ankam, was wir machen müssen, war der Gegner schon über alle Berge", sagte Eichner über den desolaten Auftritt vor der Pause.

Immerhin: Nach dem Seitenwechsel stellte der KSC auf eine Doppelspitze um und traf zweimal. Das Team zeigte Moral, konnte die Pleite aber nicht mehr verhindern.

"In der Summe war die Reaktion der Mannschaft extrem wichtig", sagte er. Nach den Anschlusstreffern durch Fabian Schleusener (68.) und Philipp Hofmann (70.) warf der KSC alles nach vorne. Ein Elfmeter für die Badener wurde wieder zurückgenommen, am Ende blieb es bei der vierten Saisonniederlage. Immerhin habe man aber wieder gezeigt, "dass wir erst geschlagen sind, wenn wir vom Hof sind", so Eichner.

HSV? Der Stachel sitzt noch immer tief

Eichner freute sich nach der Pleite zumindest auf die kurze Verschnaufpause. "Das war emotional schon eine extreme Woche für die Jungs", so der Coach. Diesen Dienstag haben die Badener frei, ab Mittwoch bereiten sie sich auf ihr nächstes schwieriges Heimspiel am kommenden Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Hamburger SV vor. Gegen die Hanseaten dürfte es wieder emotional werden. Der Stachel der verlorenen Bundesliga-Relegation gegen die Hamburger 2015 (1:1 und 1:2 n.V.) sitzt bis heute tief bei den Karlsruhern.