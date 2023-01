Wanitzek verlängert beim KSC - Brosinski erhält Vertrag

Seit 2017 spielt Marvin Wanitzek für den KSC. Auch die nächten Jahre wird er im Dress der Badener verbringen. Dies gilt bis Saisonende auch für Daniel Brosinki.

Denn Wanitzek und der Zweitligist einigten sich auf eine vorzeitige Verlängerung der ursprünglich bis 2024 datierten Zusammenarbeit. Der neue Kontrakt läuft nun bis Juni 2027, damit würde Wanitzek bei Vertragserfüllung exakt eine Dekade für die Karlsruher spielen.

"Marvins Entwicklung beim KSC ist ebenso beeindruckend wie noch nicht beendet", sagte Oliver Kreuzer: "Er ist zweifelsohne einer der besten Spieler der 2. Bundesliga, wenn nicht sogar der Beste auf seiner Position. Wir sind stolz darauf, dass ein Spieler mit seiner Qualität dem KSC so lange treu bleibt."

Wanitzek: "Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft"

Das Lob des KSC-Sportgeschäftsführers unterstreichen die Zahlen von Wanitzek. Seit seiner Ankunft im Wildpark kam der 29-Jährige in 116 Zweitligapartien auf 26 Tore und 31 Assists. Hinzu kommen noch 74 Drittligapartien (9 Tore, 18 Vorlagen). "Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft. Ich bin dankbar und stolz, das blau-weiße Trikot weiterhin über so einen langen Zeitraum tragen zu dürfen."

Auch in der Vorrunde dieser Spielzeit unterstrich Wanitzek seinen Wert für die Elf von Trainer Christian Eichner eindrucksvoll. Er stand in allen 17 bisherigen Ligapartien in der Startelf und ist mit sechs Toren und fünf Assists Topscorer der Badener.

Brosinski kehrt zu seinem Heimatverein zurück

Gleichzeitig stattete der KSC Daniel Brosinski mit einem Vertrag bis Saisonende aus. Der Verteidiger hielt sich schon seit letztem Sommer beim KSC fit. "Nach den Abgängen von Kilian Jakob und Luca Bolay wollten wir auf der Außenverteidiger-Position nochmals nachlegen", sagte Kreuzer. "Daniel hat sich seit letztem Sommer bei uns fitgehalten, hat so das Trainerteam und die Mannschaft schon kennenlernen können."

Brosinski wurde in Karlsruhe geboren und beim KSC ausgebildet. Nach Stationen beim 1. FC Köln, SV Wehen Wiesbaden, der SpVgg Greuther Fürth sowie zuletzt Mainz 05 kehrt der 34-Jährige nun in seine Heimat zurück. Insgesamt hat Brosinski in seiner Karriere bisher 222 Bundesligapartien (11 Tore, 25 Vorlagen) sowie 99 Zweitligaspiele (elf Tore, 17 Vorlagen) absolviert. Sollte er zum Rückrundenstart der Badener am 27. Januar gegen den SC Paderborn (18.30 Uhr) zum Einsatz kommen, würde er im KSC-Trikot ein Zweitligajubiläum feiern.