"Wandlungsprozess": Adler verlängern mit Rekordmann Plachta - Eisenmenger geht

Er ist der Rekordspieler der Adler Mannheim - und er bleibt dem DEL-Klub auch über die kommende Saison hinaus erhalten: Matthias Plachta hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Maximilian Eisenmenger dagegen verlässt den Verein.

Seit 15 Jahren schon - mit einem kurzen Gastspiel in Nordamerika - prägt Angreifer Matthias Plachta die Geschichte der Adler und der deutsche Nationalspieler wird dies auch weiter tun. Seinen ohnehin bis 2025 laufenden Vertrag hat der 33-Jährige nun um ein Jahr bis 2026 verlängert, wie der DEL-Klub mitteilte.

Damit bleibt der beste Torschütze, Vorlagengeber und Scorer der Klubgeschichte dem Verein über die anstehende Saison hinaus erhalten. Die startet für die Kurpfälzer am 20. September mit dem Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings startet und endet nach insgesamt 52 Hauptrundenspielen am 07. März 2025 mit dem Duell in der SAP Arena gegen den amtierenden Meister Eisbären Berlin, zumindest was die reguläre Saison betrifft.

DEL 2024/25 Der Spielplan

"Matthias zeigt Spiel für Spiel, dass er Chancen generieren und punkten kann“, äußerte sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zum Verbleib des Olympia-Silbermedaillengewinners und nach dem Abgang von Denis Reul dienstältesten Spielers des Vereins. "Außerdem bringt er die Erfahrung mit, die wir im Wandlungsprozess des Klubs brauchen werden."

Adler ziehen Option bei Proske - Vertrag von Eisenmenger aufgelöst

Im Zuge des Wandlungsprozesses hat Mannheim jüngst die klubseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bei Yannick Proske gezogen. Der 21-jährige Stürmer kam im Laufe der Saison im Oktober 2023 von den Iserlohn Roosters zu den Adlern, stand 44-mal auf dem Eis (drei Tore, sieben Vorlagen) und darf nun eine weitere Saison zum Erfolg der Mannheimer beitragen.

Dagegen trennt sich der DEL-Klub von Maximilian Eisenmenger, der ursprünglich bis 2025 laufende Vertrag wurde nach Vereinsangaben vom Mittwoch vorzeitig aufgelöst. Der 25-jährige Angreifer wechselt ins europäische Ausland, so die Mannheimer. "In enger und offener Absprache mit Max und seinem Agenten haben wir nach Optionen gesucht, damit Max sich an diesem Punkt seiner Karriere weiterentwickeln kann. Max hat während seiner Zeit in Mannheim einen tollen Charakter gezeigt und eine gute Arbeitseinstellung an den Tag gelegt", sagte Eakins. Eisenmenger spielte nur eine Saison bei den Adlern, lief 41-mal auf und erzielte zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Vorlagen).

Für die Adler geht es darum, nach einer insgesamt enttäuschenden Saison, die mit Tabellenplatz sieben in der regulären Saison und letztlich dem Viertelfinalaus in den Play-offs gegen Berlin endete, in die Spur zu finden. Schließlich wartet Mannheim seit 2019 auf die 9. Deutsche Meisterschaft.