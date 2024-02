Walz wechselt nach Bocholt

Am Deadline Day hat sich der 1. FC Bocholt die Dienste vom zuletzt vereinslosen Mittelfeld-Talent Vasco Walz gesichert. Walz wurde in der Jugendabteilung von Borussia Dortmund ausgebildet, verpasste jedoch den Absprung in den Herrenbereich und war seit Sommer auf Vereinssuche. Der Tabellenführer der Regionalliga West reicht dem Talent nun die Hand. "Beim BVB in der U 19 hat er fast alle Spiele auf höchstem Niveau gespielt. Wir werden ihm dabei helfen, im Herrenbereich anzukommen", verspricht Chefcoach Dietmar Hirsch.