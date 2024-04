Walther verlängert in Chemnitz

Dem Chemnitzer FC ist es gelungen, Eigengewächs Niclas Walther über das Saisonende hinaus zu halten. Der 21-jährige Flügelspieler unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2025, mit der Option auf eine weitere Saison. Geschäftsführer Uwe Hildebrand unterstreicht in einer Meldung: "Niclas ist ein Junge aus unserer Stadt, er trägt ein himmelblaues Herz in sich. Er besitzt großes Potenzial und hat in den vergangenen Spielzeiten bewiesen, dass er ein wichtiger Teil dieses Teams sein kann."