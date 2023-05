Walters Zukunfts-Plan mit Kittel

Laszlo Benes steht nach in Regensburg verbüßter Gelbsperre wieder zur Verfügung, wenn der Hamburger SV am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen Fürth die nächste letzte Chance Richtung Direktaufstieg ergreifen will. Die Zeiten, in denen Sonny Kittel bei derartig vielseitiger Personalsituation um seinen Platz zittern musste, sind vorbei im Volkspark. Der Techniker ist nicht nur wieder gesetzt, sein Trainer öffnet ihm auch wieder eine Tür Richtung Zukunft.

Ist bei HSV-Coach Tim Walter (li.) wieder gesetzt: Sonny Kittel. picture alliance / xim.gs