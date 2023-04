Walters Plädoyer für David

Für gewöhnlich lässt sich Tim Walter in Bezug auf seine Startaufstellung nur ungern in die Karten schauen. In einer Frage aber legt sich Hamburgs Trainer vor der hohen Auswärtshürde Kaiserslautern fest: Er setzt in der Abwehr auf eine Viererkette und auf Jonas David.

Hamburgs Jonas David bekommt Rückendeckung vom Chefcoach. IMAGO/Zink