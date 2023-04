Walters Klartext zu David und Co.

Den Start in die Trainingswoche am Dienstagnachmittag musste Miro Muheim nach einem Schlag auf das ohnehin leicht lädierte Sprunggelenk abbrechen, für den Samstag gegen Hannover aber ist der Schweizer wegen seiner Gelbsperre ohnehin keine Option. Dennoch oder auch gerade deshalb stehen beim Hamburger SV die Verteidiger im Fokus. Auch aus Sicht des Trainers.

Neben Muheim wird gegen die Niedersachsen außerdem Javi Montero nach seiner zweiten Gelb-Roten Karte im dritten Einsatz fehlen - Tim Walter ist also wieder zum Umstellen gezwungen und hat immer weniger Alternativen in jenem Mannschaftsteil, der durch die Sperre von Mario Vuskovic ohnehin arg geschwächt ist. Am Dienstag hat auch die NADA Einspruch gegen die vom DFB verhängte zweijährige Sperre eingelegt, sie fordert die für Epo-Doping vorgesehene Verdoppelung auf vier Jahre.

Der Trainer beschäftigt sich derweil "mit denen, die ich da habe." Und er findet klare Worte in ihre Richtung, verteidigt zudem seine Umstellung auf Dreierkette und den Verzicht auf Jonas David am vergangenen Freitag in Düsseldorf. "Wir haben dort ein sehr gutes Spiel gemacht und nichts zugelassen. Zwei individuelle Fehler haben uns den Sieg gekostet, aber das hat nichts mit der Anordnung oder der Philosophie zu tun."

Zwei Mal hatte bei der Fortuna Montero schlecht ausgesehen, Walter rechtfertigt aber auch dessen Nominierung: "Jetzt war es Javi, davor hat Jonas individuelle Fehler gemacht, ob in Karlsruhe oder in Darmstadt. Und genau darum geht es: Wir haben in den letzten Wochen individuelle Fehler zuhauf gemacht. Es geht darum, dass wir die nicht machen, die taktische Anordnung ist da völlig egal." Und noch deutlicher: "Es hat mit dem Grundsatz zu tun, dass ich meinen Job erledige. Und das hat sowohl der eine als auch der andere nicht gemacht."

Klartext von Walter ist Standard in Hamburg - er kommt im Fall von David indes insofern überraschend, weil der Coach als ausdrücklicher Förderer des Eigengewächses, das zuletzt tatsächlich wiederholt wackelte, gilt. Und genau auf diese Rolle verweist der 47-Jährige auch jetzt. "Warum sollte ich Jonas jetzt extra beiseite nehmen? Er hat immer mein Vertrauen, er hat immer gespielt." Dann geht sein Blick vom Rasen des Trainingsplatzes in Richtung Stadion: "Er kann es zurückzahlen." Gegen Hannover bekommt er die Gelegenheit dazu.