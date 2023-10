Walters drei Zutaten für drei Punkte

Nach zwei 1:2-Niederlagen bei den Aufsteigern Elversberg und Osnabrück stoppte der Hamburger SV am vergangenen Freitag gegen Düsseldorf den Negativtrend. Und muss beim SV Wehen Wiesbaden nun gegen den dritten Neuling ran.

Mit bangem Blick geht Tim Walter die kommende Aufgabe dennoch nicht an. Weil Angst dem 47-jährigen Badener grundsätzlich fremd ist und weil ihm Quervergleiche mit der Vergangenheit außerdem missfallen. "Wenn wir Angst hätten, dann könnten wir den Laden zusperren und bräuchten nichts mehr machen." Der Trainer blickt stattdessen nach vorn und sagt, was es am Samstag braucht: "Es geht darum, aktiv zu sein."

Das, kritisiert er, hätte seine Mannschaft in besagten Partien nicht im nötigen Maße getan, gegen Düsseldorf hingegen sehr wohl wieder. Die Einordnung, dass diese Leistungssteigerung und der 1:0-Sieg gegen eine Spitzenmannschaft gelang und der Vortrag somit kein Gradmesser für die nun anstehende Partie sei, teilt Walter nicht. "Wir erwarten in Wiesbaden einen tiefstehenden Gegner. Das hat auch Düsseldorf gegen uns gemacht, dennoch haben wir unser Spiel durchgebracht."

Vor dem Coach hatte auch bereits Mittelfeldstratege Jonas Meffert erklärt, dass das Duell mit der Fortuna sehr wohl eine Aussagekraft darüber hatte, wie der HSV kompakt verteidigende Gegner bespielt, denn: "Die Spielanlage der Fortuna war der von Elversberg und Osnabrück sehr ähnlich. Deshalb kann man uns absolut eine Steigerung bescheinigen."

Wehen Wiesbaden wird dennoch zur Probe aufs Exempel, ob der HSV sein großes Manko beheben kann. Denn ganz gleich, ob Walter Vergleiche mit und Statistiken aus der Vergangenheit mag, diese belegen: Die Hanseaten haben saisonübergreifend die letzten vier Auswärtspartien bei Liga-Neulingen verloren. Eine nicht aufstiegstaugliche Bilanz, die verbessert werden soll, und Walter ist sicher: "Wenn wir absoluten Siegeswillen haben, totale Power und totale Energie, dann sind das drei wichtige Zutaten für dann auch drei Punkte."

Wackelkandidaten Reis und Dompé "voll einsatzfähig"

Das Unternehmen "Auswärtssieg bei einem Aufsteiger" kann der Trainer in jedem Fall mit zwei Profis angehen, die zu Wochenbeginn noch Wackelkandidaten waren. Sowohl Ludovit Reis nach Infekt als auch Jean-Luc Dompé nach auskurierten muskulären Problemen waren am Donnerstag wieder komplett im Mannschaftstraining, und Walter erklärt: "Beide sind voll einsatzfähig."