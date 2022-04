Walters Bewerbungstour in der "badischen Woche"

Tim Walter ist gebürtiger Bruchsaler, also Badener. Das erste Kräftemessen mit seinen Landsleuten binnen weniger Tage hat der Trainer mit dem Hamburger SV gegen Karlsruhe 3:0 gewonnen. Es war auch ein Sieg für ihn und seine Zukunft. Dienstag nun steht das noch bedeutendere Duell Walter gegen die "Heimat" an - Freiburg kommt zum Pokal-Halbfinale in die Hansestadt.

HSV-Coach Tim Walter. IMAGO/Michael Schwarz