Walter zur Verfolgerrolle: "Druck ist ein Privileg"

Der HSV hat aktuell nicht die beste Position im Aufstiegsrennen. Coach Tim Walter ist dennoch gewohnt selbstbewusst und glaubt an die eigene Stärke.

Aus den vergangenen vier Ligaspielen holte Hamburg nur zwei Punkte und befindet sich dadurch aktuell in der Verfolgerrolle. Sechs Punkte Rückstand sind es auf Platz 3, neun Zähler auf die ersten beiden Ränge. Ausrutscher darf sich der HSV, der von allen Aufstiegsaspiranten das leichteste Restprogramm hat, keine mehr erlauben.

"Druck ist ein Privileg. Nur wer in der Situation sein kann, Druck zu bekommen, hat sich diese Ausgangsposition auch geschaffen. Wir sind von uns überzeugt und mutig. Trotzdem spielt auch der Gegner immer eine Rolle. Für uns geht es darum, am Samstag ein gutes Spiel zu machen und die drei Punkte zu holen", sagte Walter auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Nach dem 1:1 in Düsseldorf, als der HSV nach der Corona-Pause kein gutes Spiel machte, muss eine Steigerung erfolgen. "Wir wollen schon ein paar Dinge besser machen und wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen. Aber wir glauben an uns", so der Coach, der nach einigen Coronafällen keinen großen Einbruch in der Physis bemerkt hat: "Wir sind physisch auf einem Toplevel. Klar kann die Krankheit immer ein bisschen einwirken, aber in Düsseldorf ging es eher um Präsenz, Überzeugung und positive Energie. Da habe ich den Eindruck, dass wir das wieder haben."

Walter: "Wir wollen bei uns bleiben"

Durch die Länderspiele konnten die Rothosen wie alle anderen Teams auch nochmal die Köpfe freikriegen für den Endspurt in dieser Saison. Sieben Pflichtspiele stehen für den HSV im Monat April an, sechs in der Liga und das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Freiburg. Die Gedanken von Walter sind allerdings zunächst nur beim SC Paderborn (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Das ist eine gute Mannschaft mit guten Individualisten. Immer wenn es gegen den HSV geht, geht es auch darum, etwas besonders oder anders zu machen. Wir sind auf alles vorbereitet, wissen auch, dass ein guter Gegner kommt. Wir wollen bei uns bleiben und das einbringen, was uns die ganze Zeit stark gemacht hat", so der Trainer.