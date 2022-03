Walter wirkt beim HSV: "Diese Truppe hört einfach nie auf"

Der Hamburger SV hat im Pokal-Viertelfinale einmal mehr schwierigsten Umständen getrotzt. Es ist deutlich zu erkennen, dass Tim Walter mit seiner Art Wirkung zeigt.

Spieler, die als Verlierer eines Trainingsspiels auf allen Vieren und mit der Nase über den Rasen rutschen müssen, waren gewöhnungsbedürftig. Für eigentlich alle. Die Profis, die Beobachter. Nur für Tim Walter nicht. Der 46-jährige Fußballlehrer ist im Sommer mit dem Ziel in Hamburg angetreten, einen Mentalitätswechsel einzuleiten. Verlieren soll nerven. In jedem Spiel, in jeder Übungseinheit. Einfach immer. Der denkwürdige Pokalabend am Mittwoch mit einem 3:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC war der nächste Beweis, dass Walter wirkt.

Der HSV war in der Vergangenheit ein verlässlicher Kandidat dafür, Erspieltes wieder herzuschenken oder eben einfach dann nicht da zu sein, wenn es darauf ankommt. Der Beweis, ob das in diesem Jahr gelingt, steht noch aus. Seit dem Abstieg 2018 hat der einstige Bundesliga-Dino noch kein einziges (!) Zweitligaspiel im Monat April, also in jener Saisonphase, in der es auf die Zielgeraden geht, gewonnen. Dennoch ist Walters HSV schon jetzt ein anderer - weil seine Spieler im Gewand der Unbeugsamen daherkommen. Immer wieder. Und gegen Karlsruhe besonders.

Gegen Karlsruhe das Glück, was gegen Werder fehlte

Das bittere 2:3 im Derby gegen Werder mit einer ebenfalls leidenschaftlichen aber ungekrönten Aufholjagd war noch keine drei Tage alt, als es schon wieder 0:2 stand in einem bedeutungsvollen Spiel. In Momenten wie diesen sind HSV-Kader der Vergangenheit regelmäßig weggebrochen. "Aber diese Mannschaft hört einfach nie auf", sagt Walter und kann sich den Zusatz, er sei "stolz auf meine Jungs" eigentlich sparen - denn der Stolz ist geradezu greifbar, wenn der Coach über die Mentalität seiner Spieler spricht. "Sie glauben immer an sich, überwunden alle Widerstände." Und hatten gegen Karlsruhe fraglos auch jenes Glück, dass ihnen gegen Bremen gefehlt hatte. Der unberechtigte (und vergebene) Strafstoß, vor allem aber die daraus resultierende Gelb-Rote Karte gegen Karlsruhes Christoph Kobald, befeuerte den Hamburger Sturmlauf. Begonnen freilich hatte er schon vorher, weil der Wille nicht zu brechen scheint.

Den Elfmeter-Helden des Abends, Keeper Daniel Heuer Fernandes ernennt Walter zum Sinnbild seiner Unbeugsamen. "Was Ferro darstellt, steht für diese Mannschaft", schwärmt der Coach. "Er hat immer eine spielerische Lösung, ist total charakterstark, ist total überzeugt von dem, was er tut." Und er ist durch Rückschläge nicht aus der Bahn zu werfen. In der Vorsaison wurde der 29-Jährige durch die Blitz-Verpflichtung von Sven Ulreich getroffen und danach degradiert, blieb aber ebenso beharrlich wie am Mittwochabend als er beim ersten Gegentreffer schlecht aussah und dennoch zum Matchwinner avancierte.

Heuer Fernandes' Fähigkeit, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen zu können, wirkt ansteckend und findet Nachahmer. Auch Bakery Jatta hatte gegen den KSC eine maximal unglückliche erste Hälfte voller technischer Fehler, bäumte sich aber auf und war ab der zweiten Halbzeit ein entscheidender Faktor, leistete ein geradezu unmenschliches Laufpensum. Walter weiß bei allem Stolz, dass Wille allein nicht reichen wird für die immer noch großen Ziele des HSV. "Es ist eine junge Mannschaft, aber ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir die Dinge über die gesamte Spielzeit umsetzen." Robert Glatzel, mit zwei Treffern und einem verwandelten Elfmeter ein weiterer Pokal-Held, ist überzeugt, dass dieser Schritt durch das jüngste Erfolgserlebnis begünstigt werden könnte. "Dieses Erlebnis wird uns zusätzlich beflügeln."