Walter: "Wir gehen hart mit uns ins Gericht"

Die Heimbilanz des Hamburger SV ist makellos, und der Re-Start nach der Länderspielpause findet am Freitagabend zu Hause statt. Dennoch warnt Tim Walter vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig davor, den siebten Heimdreier bereits voreilig abzubuchen.

Sieben Heimsiege vom Saisonstart am Stück gelangen den Hamburgern erst einmal in der Vereinsgeschichte - zu Beginn der Spielzeit 1986/87, damals noch in der Bundesliga. Gegen den Vorletzten, bislang mit sechs Niederlagen in sechs Auswärtsauftritten, also kann ein Rekord eingestellt werden, dennoch betont Walter: "Wir haben uns auch in den Heimspielen alles hart erarbeiten müssen. Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen."

Weil Hamburgs Profis in der Fremde zuletzt nicht an ihre Grenzen kamen, sondern nicht zuletzt in Kiel (2:4) grenzwertig auftraten, dominierten zu Beginn der Länderspielpause Diskussionen in Hamburg. Und im Zentrum der Debatten steht, weil sich die Probleme zu denen aus der Vergangenheit gleichen, der Trainer.

Dass Kritik aufkommt, wenn der HSV verliert, ist normal. Tim Walter

Walter präsentierte sich am Mittwoch auf der Pressekonferenz erstmals seit Kiel öffentlich - und sehr aufgeräumt im Umgang mit den zurückliegenden Tagen. "Dass Kritik aufkommt, wenn der HSV verliert", erklärt er, "ist normal, das bin ich jetzt schon gewohnt. Für mich ist entscheidend, wie es intern läuft." Und das ist seine Ausführungen nach konstruktiv: "Wir haben eine Diskussionskultur, wir gehen hart mit uns ins Gericht." Das bedeutet: "Wir müssen auch die Jungs mehr in die Verantwortung nehmen. Ich trage die Hauptverantwortung, aber die Jungs haben auch Verantwortung."

Podcast Und was jetzt, Julian Nagelsmann? Bei der Nationalelf häufen sich nach dem Tiefschlag in Wien die Fragezeichen, bei der U-17-WM gibt es eine Sensation - und Max Kruse steht vor dem Aus in Paderborn. alle Folgen

Öffentlich geführt und von Walter angestoßen wurde nach der Partie eine Diskussion über Robert Glatzel. Der Trainer hatte die Positionierung seines Stürmers kritisiert, versichert aber, dass es zwischen ihm und seinem Top-Torjäger keiner besonderen Aufarbeitung bedarf: "Die Analysen, die es von außen gibt, gibt es zwischen Bobby und mir gar nicht. Wir haben ein unfassbares Verhältnis. Er weiß genau, wann er Dinge gut macht, und wann er Dinge nicht so gut macht." Wie das Verhältnis zwischen guten und nicht so guten Dingen ist, ordnet der Trainer ebenfalls ein: "Zu 95 Prozent macht Bobby es sehr gut und ich bin sehr glücklich mit ihm."

Unstrittig ist: Gegen Braunschweig muss, Diskussionskultur hin, gutes Verhältnis her, ein Sieg als Antwort auf die Debatten erfolgen. Hilfreich ist, dass Walter sein Abwehrzentrum nun doch mit zwei gelernten Innenverteidigern bestücken kann. Am Mittwoch war nach Guilherme Ramos auch Stephan Ambrosius komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen - und der Chef ist zuversichtlich, "dass wir es hinkriegen."