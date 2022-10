Walter versichert: "Wir haben nie Zweifel"

Robert Glatzel hatte sich selbst zur Wochenmitte bescheinigt, nach auskurierten Rückenproblemen wieder bei 95 Prozent zu sein. "Bis zum Sonntag", sagt Tim Walter, "kratzt er auch wieder an den 100 Prozent." Von Personalsorgen ist Hamburgs Trainer in Paderborn trotz der Rückkehr seines Torjägers geplagt.

Freitag verkündete Walter monatelange Ausfälle der Reservisten Tom Mickel (Bänderriss im Sprunggelenk) und Ellijah Krahn (Teilruption im Knier), dazu fehlen auch weiterhin Tim Leibold (Aufbautraining nach Muskelfaserriss), Moritz Heyer und Bakery Jatta (beide Bänderriss) und Abwehr-Chef Sebastian Schonlau (Rotsperre). Dass insbesondere der Ausfall Ex-Paderborners kaum kompensierbar ist und in zehn Gegentoren binnen "zweieinhalb" Spielen gemündet hat, verhehlt der Coach nicht: "Er ist unser Kapitän und eine Identifikationsfigur gerade für die jungen Spieler." Die Gegentorflut allein mit seinem Fehlen zu begründen, ist ihm indes zu simpel. "Es wäre zu einfach, das allein an ihm festzumachen. Wir können auch in dieser Situation besser an der Basis arbeiten, besser verteidigen. Es geht um Geschlossenheit, um Kompaktheit auf dem Platz, und zwar unabhängig von Sebastian."

"Das Vertrauen in die Idee ist zu 100 Prozent da"

Diese Analyse Walters fünf Tage nach dem bitteren 2:3 gegen Magdeburg gleicht jener Erkenntnis, die er schon unmittelbar nach Spielende geäußert hatte: ihm haben Grundelemente und der klare Fokus gefehlt. Gedanken daran, dass nach vier sieglosen Pflichtspielen angesichts der Ausfälle von Eckpfeilern die Spieler womöglich zweifeln an der mutigen Spielidee, lässt der 46-Jährige keine aufkommen: "Wir haben nie Zweifel. Das sieht man ja daran, wie wir Fußball spielen, wir haben Chancen zu Hauf." Ein Widerspruch zur Feststellung, dass Geschlossenheit und Kompaktheit, also Grundelemente seines Stils, abhanden gekommen sind? Walter sagt nein. "Das Vertrauen in die Idee ist zu 100 Prozent da. Aber es geht auch darum, Dinge vielleicht ein wenig zu vereinfachen, und darum, konsequenter zu sein." Und zwar sowohl vor dem eigenen als auch dem gegnerischen Tor.

HSV seit vier Spielen ohne Sieg

In eine Drucksituation hat sich der HSV bereits vor dem Trip nach Paderborn hineinmanövriert. Vier Pflichtspiele ohne Sieg sorgen beim Zweitligisten HSV naturgemäß dafür. Dass der Tabellenzweite nun womöglich genau der richtige Gegner sei, weil die Erwartungshaltung ein Stück weit niedriger sein könnte, findet Walter nicht. "Aus meiner Sicht ist jedes Spiel gleich, jeder sieht in uns den Favoriten." Er selbst leitet daraus sogar ein gewisses Selbstverständnis ab, dass er auf seine Spieler übertragen wissen will. "Wir haben unsere Qualität schon nachgewiesen. Wir müssen sie nur wieder auf die Platte bringen. Wenn wir konsequent sind, hohe Energie aufbringen und das Ganze zusammen angehen, dann sind unsere Chancen immer gut."