Walter und das Duell mit dem Vorbild

Die Ausgangslage ist eine ganz und gar andere als im Ligaalltag, die Herangehensweise wird unverändert sein. Der Hamburger SV startet, anders als im Unterhaus, als Außenseiter in das Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg, Trainer Tim Walter aber kündigt an: "Unsere Philosophie ist immer die Gleiche. Wir wollen bei uns bleiben und mutig sein."

Der 46-Jährige macht im Vorfeld des Aufeinandertreffens kein Hehl daraus, dass ihm der Weg des SC Freiburg imponiert. Und, dass er sich eine ähnliche Konstanz auch für Hamburg wünschen würde. "Der Sport-Club steht für Stabilität und Kontinuität und es zeigt sich, dass sich das auszahlen kann." Sein Gegenüber Christian Streich und dessen Vorgesetzte haben im Breisgau "eine Ära geprägt. Und es wäre schön, wenn wir hier auch eine Ära prägen könnten."

Ob dies gelingen kann, hängt nicht allein vom Verlauf des Dienstagabends (Anpfiff 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ab, klar aber ist: Vom Auftreten und Abschneiden in einem nationalen Halbfinale könnte eine enorme Schubkraft für den HSV ausgehen. Walter nimmt schon jetzt wahr, "dass ein positives Gefühl in der Stadt und im Verein ist." Dieses soll sich auf seine Profis übertragen. Einen ausverkauften Volkspark haben aus der voraussichtlichen Startelf pandemiebedingt weniger als eine Handvoll Spieler erlebt. Der gebürtige Badener sagt: "Alles in allem ist es ein Erlebnis, das die Jungs nicht so oft haben. Wir alle verspüren große Freude darauf, wollen uns diese Konstellation zu Nutze machen und gewinnen, um zumindest schonmal eine Hand am Pott zu haben."

Walter will die Favoritenrolle widerlegen

Dem Gegner soll die Atmosphäre die Freude möglichst nehmen. Schon die knapp 25.000 Zuschauer beim 3:0 gegen den KSC, findet Walter, "haben gezeigt, was sich hier für eine Stimmung entwickeln kann. Mit 57.000 kann es für den Gegner schwer werden, zu bestehen". Die Vorzeichen kennt auch Walter, will sie aber dennoch umkehren: "Freiburg ist auf dem Weg in die Champions League, wir kämpfen ein Stück weit um den Aufstieg in die Bundesliga und wollen uns neu erfinden. Natürlich sind wir der Herausforderer und die Favoritenrolle ist von der Papierform her klar verteilt. Aber die wollen wir widerlegen."

Startelfmandat für Kittel

Personell kann er dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Ludovit Reis, in der Liga zuletzt gesperrt, wird ins Mittelfeld zurückkehren, und auch Sonny Kittel, nach leichten Knieproblemen in der abgelaufenen Woche gegen den KSC nur Joker, wird wieder ein Startelfmandat erhalten. Der Topscorer dürfte wieder auf die linke Außenbahn rücken und Youngster Anssi Suhonen seinen Platz im zentralen Mittelfeld behalten. "Der Junge", schwärmt Walter über den 21-jährigen Finnen, "hat so viel Energie, er macht richtig Druck." Und steht damit für das, was der Trainer von seiner Mannschaft gegen den großen Favoriten sehen will.

