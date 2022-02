Walter über Chakvetadze: "Zwei Jahre nur Negatives erlebt"

Vor dem Topspiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Darmstadt machte HSV-Coach Tim Walter seinem Neuzugang Giorgi Chakvetadze Hoffnung auf einen Jokereinsatz. Davor bekommt der Georgier eine Extraportion Liebe.

Beim Testspiel gegen den FC Midtjylland (1:5) durfte Chakvetadze für seinen neuen Klub schon die ersten Minuten spielen. Allerdings bremste Walter am Freitag die Erwartungen vor dem Spiel beim Spitzenreiter in Darmstadt gleich wieder. "Es braucht mit Sicherheit noch ein bisschen. Er hat die letzten zwei Jahren eigentlich nur Negatives erlebt", beschreibt der Trainer die Gemütslage beim 22-Jährigen.

In Gent kam er zuletzt nicht mehr so zum Einsatz, wie es sich Chakvetadze gewünscht hätte, zudem hatte er mit Verletzungen zu kämpfen. "Für ihn ist es wichtig, dass man viel mit ihm spricht und etwas Liebe gibt, was er die letzten Jahre vielleicht nicht so hatte", glaubt Walter. "Sein Potenzial hat er schon angedeutet. Aber man muss mit ihm Geduld haben."

Der technisch starke und flexibel einsetzbare Offensivspieler sei "sehr, sehr gut mit dem Ball. Die anderen Kleinigkeiten kann man ihm beibringen." Obwohl er erst ein paar Tage mit dem Team trainieren konnte, sieht ihn Walter bereits "reif für Einwechslungen".