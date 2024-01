Walter sieht Luft und Lust nach oben

Tim Walter steht vor seinem 100. Pflichtspiel als HSV-Trainer, und die Reise führt ihn ausgerechnet an jenen Ort, an dem er im Juli 2021 sein Debüt gefeiert hat: die Arena auf Schalke. Vor zweieinhalb Jahren gab es einen 3:1-Sieg, und einzig Erfolge garantieren ihm auch jetzt Ruhe.

Die Vorfreude auf den Re-Start lässt sich der 48-Jährige durch die Drucksituation in der Hansestadt nicht nur nicht nehmen, sie ist geradezu greifbar. Bevor Walter am Donnerstag über den ersten Auftritt nach den internen Debatten über seine Weiterbeschäftigung kurz vor Weihnachten referierte, stimmte er im Presseraum gut gelaunt ein Geburtstagsständchen für den anwesenden Sky-Reporter an. Ein äußeres Zeichen, dass er mit Druck umgehen kann. Diesem folgt der verbale Beleg. "Ich bin schon sehr lange hier", erklärt der gebürtige Badener, "ich habe schon viele Dinge erlebt und sehr oft gesagt, dass Druck ein Privileg ist. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich privilegiert bin. Ich freue mich auf den Druck."

Dieser wird trotz des vorweihnachtlichen Bekenntnisses seines Sportvorstandes Jonas Boldt dann wieder zunehmen, wenn die Ergebnisse und Fortschritte ausbleiben. Walter weiß das und erklärt: "Wir haben während der Vorbereitung viel an unserem Defensivverhalten gearbeitet, viel an Standardsituationen. Weil wir den Anspruch haben, es noch besser zu machen." Dann macht er eine Pause und schiebt nach: "Ich sage bewusst, noch besser, denn wir haben auch vieles gut gemacht, haben sieben Mal zu Null gespielt. Wir haben noch Luft nach oben, vor allem haben wir aber auch Lust nach oben."

Die Aufstiegslust soll beim HSV größer sein als die Aufstiegslast. Und den Druck versucht der Coach bei der Gelegenheit gleich an den ersten Gegner des neuen Jahres, den Tabellenvierzehnten, weiterzureichen. "Schalke hat auch andere Ansprüche. Ich erwarte sie offensiv, wenn es darum geht, nochmal oben anzugreifen und das Unmögliche möglich zu machen."

Seine Formation soll bei der erwarteten Offensive des Bundesligaabsteigers stabiler sein als über weite Strecken der Hinserie, und die Personalsituation hat sich zwei Tage vor dem Auftakt entspannt: Masaya Okugawa, tags zuvor mit bandagiertem Knie vom Trainingsplatz gegangen, machte am Donnerstag wieder beschwerdefrei mit, auch Nicolas Oliveira, erste Wahl als Ersatz für den noch eine Partie gesperrten Linksverteidiger Miro Muheim, absolvierte nach muskulären Problemen das komplette Mannschaftstraining. Walter sagt: "Er ist voll einsatzfähig und ich kann auf ihn zählen."

"... dann ist er auch bereit für Schalke"

Gleiches gilt für seinen Ersatzkapitän Ludovit Reis, der beim Test gegen Zürich (2:2) sein Kurz-Comeback nach Schulter-Operation gefeiert hatte. "Wenn er in einem Vorbereitungsspiel mitwirken kann, dann ist er auch bereit für Schalke." Nur darüber, welche Rolle er für den Niederländer vorgesehen hat, pokert Walter noch: "Wann und wie lange er spielt, werden wir sehen."