Walter setzt auf Schonlau und schwärmt von Kittel

Spitzenspiel: Erster gegen Zweiter. Das Nord-Derby ist endlich wieder groß - wenn auch in der 2. Liga. Im Duell gegen Werder will sich der Tabellenzweite HSV am großen Rivalen vorbeischieben. Mittelfeldstratege Sonny Kittel ist dabei von höchster Bedeutung.

Hat laut seinem Trainer Legenden-Status in Hamburg: Sonny Kittel. imago images/Eibner