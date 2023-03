Walter räumt ein: "Wir müssen gerade Luft holen"

Aus den jüngsten drei Partien holte der Hamburger SV fünf Punkte, ohne dabei ans Leistungslimit gekommen zu sein. Tim Walter räumt das vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg ein, nennt Gründe - und ist optimistisch, dennoch ans Ziel zu kommen.

Insbesondere die Aufstiegskonkurrenten Heidenheim und Darmstadt, aber auch Bielefeld beim Gastspiel im Volkspark, haben dem HSV zuletzt erheblich zugesetzt und über weite Strecken verhindert, dass Tim Walters Elf in ihre Abläufe kam. "Entwicklungen", sagt der Coach, "verlaufen nicht immer linear, da gibt es auch mal Dellen." Und er verweist keineswegs nur auf die Ergebnisse, die trotzdem vertretbar waren. "Vielleicht müssen wir einfach auch mal Luft holen, um wieder an den höchsten Punkt zu kommen. Es kann gut sein, dass wir an diesem Punkt gerade sind." Wichtig ist ihm indes: "Wir sind dennoch auf einem hohen Niveau. Und die Ansprüche an uns sind hoch, aber die haben wir selbst so hochgeschraubt, und wir haben auch hohe Ansprüche an uns selbst."

Ein zumindest zeitlicher Zusammenhang zwischen den schwächeren Vorträgen mit weniger Balance im Spiel besteht zu dem Zeitpunkt, seit Jonas Meffert Knieprobleme hat. Vor den Partien gegen Heidenheim und Bielefeld konnte er nur sehr eingeschränkt trainieren, nach einer kompletten Trainingswoche vor der Reise nach Darmstadt setzte der Mittelfeld-Chef am Mittwoch nun erneut aus, ehe er Donnerstag wieder einstieg. Walter sagt grundsätzlich: "Jonas ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, weil er das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive ist. Er ist sehr intelligent, hat immer das große Ganze im Blick und natürlich hilft es uns, wenn er bei 100 Prozent ist." Dennoch betont Walter: "Wir wollen keine Ausreden suchen, es können auch andere in die Bresche springen." Hinzu kommt aus seiner Sicht: "In Darmstadt hat er es wieder ganz ordentlich gemacht."

Jatta mit Fußproblemen - "Eigentlich geht es ihm gut"

Im Spitzenspiel bei den Lilien hatte Walter freiwillig auf Bakery Jatta verzichtet, weil der Flügelstürmer am Spieltag zu spät zum Frühstück gekommen war. Eigentlich, hatte sich der Trainer festgelegt, sollte der Gambier am Samstag wieder starten („Ich habe gesagt, dass Baka für uns unersetzlich ist und das bleibt auch so“), doch nun meldete sich Jatta am Donnerstag mit Fußschmerzen ab. Zur Überraschung seines Chefs: "Am Tag vorher hatte er noch nichts, am Morgen hatte er dann plötzlich Schmerzen und einen dicken Fuß." Immerhin, am Donnerstagnachmittag war wieder Besserung eingetreten, und Walter hofft auf sein Mitwirken gegen die Franken, denn: "Eigentlich geht es ihm gut."