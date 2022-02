Walter nach strittigen Entscheidungen: "Da sollte man Dinge überdenken"

Das Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen (2:3) bot einige Szenen für Diskussionen. Hamburgs Trainer Tim Walter war mit den getroffenen Entscheidungen nicht glücklich.

Zwei Handelfmeter nach VAR-Eingriff für Bremen und zwei aberkannte Hamburger Treffer, darunter der in der Nachspielzeit zum vermeintlichen 3:3 von Manuel Wintzheimer. Das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder bot einiges an Spannung, Intensität - aber eben auch Diskussionen, die auch nach Spielende nicht abnahmen.

"Mal ist es so, mal ist es so", begann Hamburgs Trainer Tim Walter sein Resümee recht kryptisch. Im weiteren Verlauf wurde der Coach dann am Mikrofon von "Sky" doch deutlicher: "Wer die Szenen sieht, der kann selbst darüber urteilen." Und weiter: "Die 25.000, aber vor allem auch die 22 Akteure, haben das nicht verdient, dass man ständig irgendwie eingreifen muss."

Da sollte man Dinge überdenken mit Menschen, die vielleicht mal Fußball gespielt haben. Und dann kann man drüber diskutieren. Tim Walter

Vor allem die ersten beiden strittigen Szenen störten Walter. Nach sieben Minuten wurde zunächst Leonardo Bittencourts Treffer zum 1:0 der Bremer wegen Abseits abgepfiffen, doch dann schaltete sich der VAR ein und schickte Schiedsrichter Daniel Siebert in die Review-Area, wo dieser sah, dass Ömer Topraks Schuss von Jonas Meffert mit dem Unterarm abgefälscht wurde. Siebert zeigte auf den Elfmeterpunkt, eine harte Entscheidung - für Walter gar eine falsche: "Wenn er sich dreht, dann kann er sie (die Hand, Anm. d. Red.) einfach nicht wegziehen", argumentierte Walter. "Da sollte man Dinge überdenken mit Menschen, die vielleicht mal Fußball gespielt haben. Und dann kann man drüber diskutieren."

Lesen sie auch: Diskussionen im Nordderby: Referee Siebert bewertet die strittigen Szenen

Weil Marvin Ducksch den Elfmeter verwandelte, musste der HSV einem Rückstand hinterherlaufen, glich diesen aber vermeintlich durch Moritz Heyer nur neun Minuten später wieder aus - doch der Treffer zählte nicht, weil Siebert Robert Glatzels Schieben gegen Toprak in Torhüter Jiri Pavlenka als Foulspiel wertete - eine bittere, aber vertretbare Entscheidung. Erst dadurch landete Pavlenkas Faustabwehr bei Abnehmer Heyer. Auch diese Entscheidung konnte Walter nicht nachvollziehen: "Jeder, der hier im Stadion ist, sieht, dass es kein Foul war, wenn ich mich mit 1,90 Metern einfach hinlege." Hier hätte sich Walter einen VAR-Eingriff gewünscht.

"Sonst hätten wir hier nichts zu besprechen"

In den zweiten Durchgang startete der HSV nach Mefferts schnellem Anschlusstreffer ideal - doch dann gab es erneut Handelfmeter für Bremen, wieder nach VAR-Eingriff. Diesmal hatte Bakery Jatta den Arm weit oben und wehrte so Mitchell Weisers Schuss ab. Walter sah auch hier das Wegdrehen seines Spielers entscheidend, lenkte dann aber ein: "Er hat zwar die Hand oben... aber ja, alles gut, sonst hätten wir hier nichts zu besprechen."

Lieber wollte der Trainer danach über das Spiel reden und nannte es grandios, aber "mit dem falschen Ausgang". Sein Team warf in der Schlussphase nach Glatzels Anschlusstreffer zum 2:3 noch einmal alles nach vorne: "Wir schnüren den Gegner hinten ein und uns hat nur der Punkt gefehlt. Wir wollten das Spiel gewinnen, und da muss ich meine Mannschaft loben, das hat sie die ganze Zeit probiert."

Letztlich reichten alle Bemühungen trotz einiger Möglichkeiten nicht mehr - auch weil Manuel Wintzheimers Treffer in der Nachspielzeit wegen einer Abseitsstellung von Vorlagengeber Sonny Kittel nicht zählte.