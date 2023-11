Walter muss den HSV schon wieder umbauen

Beim 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg war Stephan Ambrosius noch der von den Fans gefeierte Held, am Samstag in Kiel aber muss der Hamburger SV auf den resoluten Verteidiger verzichten. Dafür soll Guilherme Ramos wieder mitwirken können.

Am Mittwoch hatten die beiden zentralen Abwehrkräfte einen individuellen Trainingsversuch gestartet, und während Ramos Donnerstag sein Programm steigerte, fehlte von Ambrosius jede Spur auf dem Rasen. Den Grund nennt Tim Walter: "Er hat am Tag zuvor gemerkt, dass es nicht geht. Und er wird auch am Samstag nicht spielen können." Ursächlich für den Ausfall ist der rüde und mit Rot bestrafte Tritt des Magdeburgers Daniel Elfadli, im Sommer noch auf der Wunschliste des HSV. "Es ist eine Folge des Fouls", sagt der Coach, "Stephan hat einen schweren Schlag auf das Sprunggelenk bekommen. Dazu kommen aber auch noch muskuläre Probleme im Oberschenkel."

Für Walter bedeutet die Verletzung des Eigengewächses: Er muss seine Viererkette erneut umbauen. Immerhin: Mit Ramos rechnet er fest. "Gui wird am Freitag wieder trainieren und dann auch am Samstag spielen können." Dennoch macht er kein Hehl daraus, dass sich die Personalnot im Abwehrzentrum zuspitzt: Mario Vuskovic ist gesperrt, Sebastian Schonlau, abgesehen von "eineinhalb" Spielen bereits die gesamte bisherige Spielzeit verletzt, dazu kommt nach dem Ramos-Ausfall in der vorigen Woche nun die Zwangspause für Ambrosius. "Das", sagt Walter, "ist natürlich keine angenehme Situation."

Walter über Schonlau: ""Am Schlimmsten ist es für ihn selbst"

Wann er auf seinen Kapitän wieder zurückgreifen kann, steht noch in den Sternen. "Es gibt keine Prognose", sagt Walter zum Genesungsprozess von Schonlau und erklärt: "Am Schlimmsten ist es für ihn selbst, dass er nicht mit den Jungs auf dem Rasen stehen kann." Schon während der Vorbereitung hatte ihn ein Faszienriss in der Wade für zwei Monate ausgebremst, im zweiten Spiel nach dem Comeback ist die Verletzung im September wieder aufgebrochen. Seitdem regiert absolute Vorsicht. "Wir müssen einfach warten", sagt Walter.

Deutlich konkreter ist die Prognose bei Rechtsverteidiger Ignace van der Bempt. Nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel arbeitet der Belgier aktuell im Kraftraum. Ziel ist, dass er in der zweiten Woche der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und möglichst gegen Eintracht Braunschweig, spätestens in der Woche danach im Derby auf St. Pauli wieder spielen kann.