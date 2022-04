Walter: "Kittel? Wir sind ein Team und Sonny ein Teil davon"

Die Pokalpleite gegen den SC Freiburg (1:3) ist vielleicht noch nicht gänzlich verdaut, aber abgehakt. HSV-Coach Tim Walter richtete den Fokus auf die kommenden Aufgaben und insbesondere auf das Gastspiel bei Jahn Regensburg.

Natürlich sei man enttäuscht gewesen nach dem Pokalaus, gestand Walter auf der Pressekonferenz am Donnerstag ein. Und natürlich wäre man gerne auch weitergekommen. "Im Nachhinein sind wir allerdings stolz, soweit gekommen zu sein. Egal ob Sieg oder Niederlage: Jetzt liegt der Fokus wieder auf den kommenden Aufgaben."

Und zwar explizit auf dem Duell beim Jahn. Deshalb gab sich Walter auf die Frage, ob er sich Gedanken über seine Zukunft machen würde, gänzlich unbeeindruckt. Es sei doch völlig normal, wenn am Ende der Saison alles auf den Prüfstand komme. Er mache sich darüber überhaupt keine Gedanken, sondern befasse sich ausschließlich mit "Regensburg am Samstag um 13.30 Uhr" (LIVE! bei kicker).

Jeder einzelne Spieler kann mir jeden Tag anbieten, dass er spielen will. Das gilt für alle Spieler und wird auch in Zukunft so bleiben. Tim Walter

Bis auf Rekonvaleszent Tim Leibold ("Leibe ist auf einem guten Weg") stehen Walter beim Duell mit dem SSV alle Spieler zur Verfügung. Auch Sonny Kittel, dem gerne immer wieder eine besondere Rolle zugetragen wird.

Davon zeigt sich Walter etwas genervt: "Ganz viele machen den HSV abhängig von einem Spieler - ich nicht." Vielmehr sei es wichtig, dass eine Mannschaft funktioniere: "Wir spielen immer noch mit elf Mann auf dem Platz, wir sind ein Team und Sonny ist ein Teil davon."

Natürlich mache Kittel ganz viele Dinge schon sehr sehr gut, er könne sich aber auch noch weiterentwickeln - und darauf komme es allen an. Auch sei Kittel nicht automatisch gesetzt. "Jeder einzelne Spieler kann mir jeden Tag anbieten, dass er spielen will. Das gilt für alle Spieler und wird auch in Zukunft so bleiben."

Pirscht sich der HSV wieder oben heran?

In Regensburg jedenfalls würde seine Schützlinge ein Gegner erwarten, den "Kampf, Leidenschaft, zweite Bälle, Wucht und gute Gemeinschaft" auszeichnen würden. Der Jahn, den die Hanseaten im Hinspiel mit 4:1 besiegten, hole aus seinen Möglichkeiten viel heraus und präsentiere sich immer gefährlich. "Wir können das aber bespielen und gewinnen", ist Walter von einem erneut erfolgreichen Abschneiden überzeugt. Gelingt nach dem 3:0 gegen den KSC der nächste Dreier, könnte sich der HSV aufgrund der direkten Duelle an der Tabellenspitze wieder oben heranpirschen.

