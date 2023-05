Walter: Keine Spitze, aber alles auf Angriff

Die kleine Spitze aus Darmstadt, will Tim Walter Glauben machen, habe er gar nicht vernommen. "Der HSV lügt sich in die Tasche", hatte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht erklärt, Hamburgs Trainer versicherte auf der Pressekonferenz: "Davon höre ich zum ersten Mal." Der 47-Jährige unterlässt vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth sowohl den Konter als auch eine Kampfansage. Angreifen will er dennoch.

Sieht mit der SpVgg Greuther Fürth eine aggressive Mannschaft auf sich zukommen: HSV-Trainer Tim Walter. IMAGO/Hanno Bode