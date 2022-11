Walter hat "Hochachtung" vor Regensburg und fordert Härte

Vier Pflichtspiele in Folge war der Hamburger SV bis zum vergangenen Sonntag sieglos. Das 3:2 in Paderborn soll der Startschuss zu einer neuen Serie gewesen sein - gegen Jahn Regensburg soll sie ihre Fortsetzung finden. Mit Tugenden, die im Spitzenspiel entscheidend waren.

Die Ergebniskrise haben die sportlichen Verantwortlichen intensiv aufgearbeitet. Tim Walter sagt: "Man versucht immer, besser zu werden, an Details zu arbeiten. Vielleicht haben wir darüber ein wenig die Basis vergessen, weil wir zu sehr in Details vertieft waren." Während des Überholmanövers in Ostwestfalen - der HSV hat durch den Dreier mit dem SCP die Plätze getauscht - wurden die Grundelemente wieder sichtbar, und der Coach ist sicher: "Wir haben jetzt wieder eine Basis aufgebaut. Entscheidend ist, dass wir jetzt mit genauso vielen Emotionen und viel Bereitschaft weiterspielen. Und vor allem alles gemeinsam machen."

Dass dies gegen den Jahn alles nötig sein wird, davon ist Walter überzeugt. "Sie laufen viel, sind hart im Zweikampf." Und stehen angesichts ihres gesamten Wirkens ohnehin hoch im Kurs beim gebürtigen Badener. "Beim Jahn wird seit Jahren aus wenig sehr viel gemacht, dort wird richtig gute Arbeit geleistet. Ich habe Hochachtung vor Regensburg." Von den Seinen fordert er deshalb: "Wir werden uns wehren müssen und wir müssen hart sein."

Schonlaus Rückkehr kein Problemlöser

Ein Hauptaugenmerk in der Vorbereitung auf die Partie liegt unverändert auf der Arbeit gegen den Ball. Denn dass die Gegentorflut - zuletzt 12 in vier Spielen - allein durch die Rückkehr von Kapitän und Abwehrchef Sebastian Schonlau zu stoppen ist, glaubt Walter nicht. "Sebastian ist ein wichtiger Spieler, er übernimmt immer Verantwortung, nimmt viel auf sich und ist ein Sprachrohr, aber wir müssen als Mannschaft grundsätzlich besser verteidigen."

Und möglichst die dürftige Heimbilanz aufbessern. Nur drei Siege, ein Unentschieden und bereits drei Niederlagen bedeuten lediglich Platz 13 in der Heimtabelle - Walter hingegen will dieses Thema nicht zu groß werden lassen. "Wir haben auch zu Hause schon richtig gute Spiele gemacht. Und am Ende zählt die Gesamttabelle. Dort wollen wir am Ende auf Platz 1 oder 2 stehen."